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曳引車滲漏泥漿騎士接連慘摔 警調電眼查辦

2025/7/4 14:03（7/4 14:26 更新）
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一輛曳引車3日傍晚行經苗栗三義台13線伯公坑段，途中滲漏泥沙導致機車騎士接連摔車，其中1名女騎士全身擦挫傷送醫。警方4日表示，經調閱路口監視器已掌握車輛，將通知駕駛到案說明。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年7月4日
一輛曳引車3日傍晚行經苗栗三義台13線伯公坑段，途中滲漏泥沙導致機車騎士接連摔車，其中1名女騎士全身擦挫傷送醫。警方4日表示，經調閱路口監視器已掌握車輛，將通知駕駛到案說明。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年7月4日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）一輛曳引車行經苗栗三義台13線伯公坑段，途中滲漏泥沙導致機車騎士接連摔車，其中1名女騎士全身擦挫傷送醫，警方調閱路口監視器鎖定車輛，將通知駕駛到案說明並依法告發送辦。

苗栗縣警察局苗栗分局今天表示，事件發生在昨天傍晚5時許，龍騰鯉魚聯合派出所接獲通報，三義鄉台13線伯公坑火炎山登山口路段發生機車自摔車禍，員警到場發現1名林姓女子（32歲）騎乘機車行經該路段，疑因路面有淤泥導致摔車，全身多處擦挫傷送醫。

附近居民指出，因路面污泥溼滑，摔車的機車騎士不只1人，另有其他騎士連人帶車滑倒後全身沾滿污泥、自認倒楣離開。至於被送醫的女騎士倒地後遲遲無法起身，他和家人見狀，趕緊打119，由消防局救護車送醫。

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警方表示，經調閱相關路口監視器，發現1輛曳引車沿路滲漏污泥，目前已掌握該曳引車車號，將通知駕駛到案說明，並依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款告發，並依刑法第185條公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗分局呼籲，行車裝載物品時，應確認有無脫落、滲漏，以維護自身及其他用路人行車安全。（編輯：林恕暉）1140704

苗栗縣警察局苗栗分局4日表示，一輛曳引車3日傍晚行經三義台13線伯公坑火炎山路段，途中滲漏泥沙導致機車騎士接連摔車。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年7月4日
苗栗縣警察局苗栗分局4日表示，一輛曳引車3日傍晚行經三義台13線伯公坑火炎山路段，途中滲漏泥沙導致機車騎士接連摔車。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 114年7月4日
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