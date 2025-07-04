北市電動公車起火同款待復派 其餘838輛通過特檢

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）大都會客運一輛262路電動公車6月起火，台北市交通局今天完成全市電動公車3大電系項目逐車特檢，除事故同路線同款19輛車仍停派外，其餘838輛車皆查無異常，恢復正常營運。

一輛由華德動能出廠的262路公車6月16日晚間行經台北市敦化北路時突然起火燃燒，國家運輸安全調查委員會認定此案屬重大公路事故，已成立專案小組調查原因。

台北市交通局公共運輸處今天發布新聞稿表示，事故同路線同款19輛車目前仍停派，全市其餘838輛電動公車則展開特檢，逐車檢視高、低壓電池組及車端充電座3大電系項目，並今天全數完成，皆無異常情形。

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至於事故同路線同款19輛車何時恢復上路，公運處說明，將比照電動大客車定檢，由原廠技師依交通部規定的電池檢查表，經總合判定為合格後，再向公運處提報復派。

公運處表示，將持續督導公車業者依原廠標準落實車輛保養、確實執行異常通報，並強化緊急應變機制，進而提升公共運輸安全水準，保障市民乘車安全。（編輯：張銘坤）1140704