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房仲：雙北9區中古屋價跌 泰山信義土城跌幅前3名

2025/7/4 14:17
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（中央社記者何秀玲台北4日電）住商機構表示，歷經房市震盪，以往為房價最高的雙北市，近期出現價格修正。觀察實價登錄資料，比較台北市與新北市今年上半年與去年同期中古屋房價，其中9個行政區價格下修，且呈現兩極化，集中於台北市蛋黃區與新北市蛋白區。

住商機構今天發出新聞稿指出，根據實價登錄統計，雙北部分行政區今年上半年中古平均房價出現鬆動。以跌幅前3名來看，新北市泰山區跌幅最大，成交單價約新台幣43.4萬元，較去年同期下跌8.1%；第2名為台北市信義區，今年上半年單價96.7萬元，較去年同期年減5%；第3名為新北市土城區單價53.2萬元，年減4.8%。

其餘依序為台北市松山區、新北市三峽區、新北市八里區、新北市鶯歌區、新北市五股區、台北市大安區，跌幅約3.9%至1%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，雙北房市進入盤整期，買方回歸理性不願追高，是此次北市高價區與新北蛋白區跌價原因。

賴志昶觀察，泰山區受惠於捷運建設與重劃區議題，近年來吸引不少建商進駐插旗，尤其在重劃區新案已上到6字頭之際，中古行情也直線上揚，但泰山相比新北市一線行政區而言較屬蛋白區域，加上捷運與重劃區等題材隨時間推移而鈍化，適逢市場趨冷，房價面臨修正。

賴志昶指出，台北市信義、松山及大安等傳統蛋黃區，房價具指標性，但在市場前景不明之際，又有央行信用管制影響，讓高資產族群出手更謹慎，加上區域房價較高，屋況多數不理想，讓買方不易追價。

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新北市如泰山、土城、三峽、八里等區，親民房價與捷運、台北港等題材加持，過往吸引置產買氣；但市場趨冷，買方尋求有未來性或較易轉手物件，對蛋白區房價接受度下滑，價位出現修正。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，價格修正並非壞事，市場重回基本面，過去全面普漲已成過去式，市場轉為個案表現；但此次統計仍可發現，雙北市價格修正還未出現全面下修，在交易量不多情境下，是否會形成趨勢值得觀察。（編輯：張良知）1140704

賴志昶
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