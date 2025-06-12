早安世界》交通部公布新人事 史哲任高鐵董事長、鄭光遠掌台鐵
交通部公布新人事 史哲任高鐵董事長、鄭光遠掌台鐵
交通部長陳世凱11日宣布，行政院政務委員史哲出任台灣高鐵董事長，現任高鐵董事長鄭光遠轉任台鐵董事長。陳世凱說，史哲擔任高雄市副市長時曾督導交通局，更參與高雄輕軌與捷運規劃，盼外界不要誤解他沒有交通經驗；陳世凱希望鄭光遠協助台鐵改革，鄭光遠也稱對台灣交通有使命感，願意扛起重擔；另外，前松山文創園區總監陳玉秀將接任觀光署長，不僅是改制後首位女性署長，更是首位出身業界署長。（看完整報導）
洛杉磯街頭抗議第5天 警方宵禁期間逮捕至少25人
加州洛杉磯民眾不滿美國總統川普一連串移民突襲行動的示威抗議進入第5天。洛杉磯市長巴斯宣布市中心部分地區實施宵禁後，警方已逮捕至少25名涉嫌違反宵禁人士。巴斯10日並發表談話，抨擊川普激化原就緊張的局勢，致使衝突升級，呼籲民眾不要屈服。與此同時，數百名美國陸戰隊員奉川普之命抵達洛杉磯地區；川普表示軍隊將持續部署於洛杉磯，「直到出現和平為止」。（看完整報導）
熱帶性低氣壓生成朝台灣移動 花東留意局部大雨
氣象署11日晚間發布熱帶性低氣壓特報，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓向台灣移動，12日巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大；12日水氣明顯增多，花東地區留意局部大雨，中部以北午後雷陣雨旺盛，也有大雨發生機率。（看完整報導）
王欣儀社群小編林岳龍涉共諜案 檢命10萬元交保
台北地檢署偵辦國民黨台北市議員王欣儀兼職小編林岳龍等人涉共諜案，檢察官訊後11日清晨諭令林男以新台幣10萬元交保，並限制出境、出海。林岳龍擁有台大博士學位，曾公費留學英國，且曾參選台北市議員。檢調獲報，林男曾任數名國民黨民意代表助理，疑似在多年前被中共吸收，並涉嫌收取資金。王欣儀發表聲明說，林岳龍今年1月才掛入議員研究室聘用的兼職時薪小編，平時協助部分社群經營，未在議員研究室辦公；支持檢調機關秉持公正立場，積極偵辦。（看完整報導）
前立委陳婉真病逝泰國享壽75歲 記者出身投入黨外推動台獨
前立委陳婉真11日凌晨於泰國清邁醫院過世，享壽75歲。1950年出生的陳婉真經歷豐富，擔任記者時，因採訪省議會新聞，開始關心黨外運動。陳婉真早年在黨外時期曾被列為海外黑名單，1992年代表民進黨參選台北縣選區立委並當選，1997年遭民進黨以毀謗同志為由開除她的黨籍。1998年陳婉真改代表「新國家連線」參選立委落選，之後轉任文史工作者，並持續推動社會運動。（看完整報導）
中國公布台灣資通電軍個資 顧立雄：舊資料拼湊、將強化身分隱匿
中國廣州市公安局日前稱，20名台灣資通電軍人員涉嫌對中國網路進行攻擊，並發布懸賞通緝。國防部長顧立雄11日表示，中方公布個資為網上舊資料拼湊而來，這個月就會依情工法啟動對資通電軍人員的相關保護措施，包括強化身分隱匿與掩護等。資通電軍則指出，中共虛構網駭事件、歪曲事實，資通電軍官兵絕不會受影響，將持續戮力捍衛數位疆土，堅實資安防護，確保國家安全。（看完整報導）
花蓮晚間規模6.4地震 3天內防規模5以上餘震
花蓮東部海域11日晚間7時發生規模6.4地震，深度30.9公里，最大震度台東縣5弱。氣象署地震測報中心表示，由於地震預警初估規模超過6.5，因此全台灣都收到國家級警報；預估3天內仍要注意規模5至5.5之間的餘震。（看完整報導）
「草莓滿月」登場 仰角18年來最低點
「草莓滿月」11日晚間登場引發關注，台北市天文科學教育館表示，此名源自6月是美國草莓盛產季節，事實上色澤沒有不同。但今年仰角是18.6年週期最低點，受國際新聞關注，下次仰角這麼低要等到2043到2044年期間。（看完整報導）
台南周氏蝦捲爆「吃剩油豆腐回鍋」 衛生局查出4缺失
台南知名餐飲「周氏蝦捲」發生店員將消費者吃剩油豆腐倒回滷鍋，引起軒然大波。店家11日致歉說，涉事店員已不適任；衛生局緊急稽查，店家坦承確有員工將顧客剩餘油豆腐放置鍋內，造成製備流程交叉汙染；衛生局已責令7月2日前改善，若複查不合格，將依法處辦。（看完整報導）
陳傑憲婉拒芝加哥台灣日開球 無論戰況如何將全力專注球隊
中職統一獅隊球員陳傑憲是否赴美出席芝加哥白襪隊台灣日活動引發討論，統一獅隊、陳傑憲經紀公司及主辦單位11日共同發表聲明表示，陳傑憲已向主辦方表達不論後續戰況如何，皆婉拒開球邀約。獅隊球團說，對於此事引起各界不同聲音與討論，實非球團所願意看到，「我們也將深刻檢討，未來避免同樣事情再次發生。」（看完整報導）
開箱老照片》「六一二大限」民眾搶購盜版翻譯書
台灣原不保護外國人著作的翻譯權，可以自由翻譯而不違法。新著作權法通過後，先前翻譯的外國書籍只能販售到1994年6月12日，被稱為「六一二大限」。新著作權法在1992年6月12日通過，並給予2年緩衝期，意即在舊法期間翻譯的外國書籍非但不得重製再印，且只能再賣2年。無法販售的書籍只能送廠打漿或銷毀，所以1994年年初，出版界紛紛以5折或更低折扣量販，使得民眾搶購熱潮延續數月之久。（看完整報導）
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- 早安世界》交通部公布新人事 史哲任高鐵董事長、鄭光遠掌台鐵2025/06/12 07:52
- 2025/06/11 07:24
- 2025/06/10 07:30
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