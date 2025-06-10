早安世界》南海熱帶低壓最快今形成 12日起防顯著降雨

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南海熱帶低壓最快今形成 12日起防顯著降雨

氣象署表示，位於南海的熱帶擾動預估今天有機會增強為熱帶性低氣壓，至於是否增強為今年首颱「蝴蝶」仍待觀察。12至14日外圍水氣移入，需留意顯著降雨。今天、明天各地仍然偏悶熱，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後各地山區及南部地區有局部短暫雷陣雨，明天午後雷陣雨範圍會擴及中部地區。（看完整報導）

萬海旺春輪貨櫃爆炸2人重傷 4船員失蹤含2台灣人

萬海航運9日發布重大訊息表示，其所營運的WAN HAI 503旺春輪在印度西岸航行期間，船上發現濃煙並通報失火，22名船員有4人失蹤，詳細原因仍待釐清。路透社報導，事發地點位於印度克勒拉邦外海，且有40個貨櫃墜入阿拉伯海。印度當局表示，已調派一艘驅逐艦前往協助，失蹤的4名船員包括2台灣人、1印尼人及1緬甸人。（看完整報導）

北捷刷Apple Pay進站有譜 閘門多元支付預計10月建置完成

刷Apple Pay進台北捷運站有譜！台北捷運公司正在進行「閘門電子主單元模組重置案」，安裝2361套多元支付外掛箱體，引進多元支付服務，預計10月完成。（看完整報導）

公費HPV疫苗9月擴大施打納國中男生 估9萬人受惠

台灣今年9月起擴大公費HPV疫苗施打對象，國中男生納入適用範圍，成為東亞第一個男女共同施打的國家。衛福部國健署長吳昭軍說，預估受惠國中男生約8至9萬人，加上原施打的國中女生，預估合計施打18萬人。HPV感染不只會引發子宮頸癌，也包括男性常見的口咽癌、口腔癌、鼻咽癌、肛門癌等，HPV疫苗是預防HPV相關癌症與疾病的有效手段。（看完整報導）

台電董事長曾文生：中火2028年2燃氣機組上線 2034年達成無煤

立法院會6月3日在在野黨人數優勢下，表決通過國民黨立委羅廷瑋及台灣民眾黨立委張啓楷等立委提案，決議台中發電廠在2028年達成無煤中火目標。台電董事長曾文生表示，若2028年執行中火無煤，供電缺口約240萬瓩，重啟核二和核三廠也無法替代中火。中火無煤一直是台電持續在執行的目標，但需要時間興建替代機組，2034年會把燃氣機組蓋好。（看完整報導）

洛杉磯抗議掃蕩非法移民為何成暴動？國民兵是什麼？關鍵問答彙整

美國聯邦探員6月6日開始在洛杉磯搜捕無證移民，引發大規模抗議示威。在抗議者和執法人員連續2天發生衝突之後，總統川普下令派至少2000名國民兵進洛杉磯。民主黨成員譴責川普未經加州同意便向當地部署軍隊；共和黨人士則強調，「要透過實力維持和平」。隨著夜幕低垂，洛杉磯警方表示抗議行動已「分散至市中心各個地區」，並警告居民、商家和觀光客「提防並通報任何犯罪活動」。美國北方司令部9日宣布，已動員約700名陸戰隊員至洛杉磯。（看完整報導）

中國航艦戰鬥群首現身南鳥島海域 日本加強警戒

日本防衛省指出，中國遼寧號航艦、2艘飛彈驅逐艦及1艘快速戰鬥支援艦7日航行至日本最東端的南鳥島西南方約300公里處，隨後離開並展開包含戰機在內等演習。日方表示，這是中國航艦首次進入日本專屬經濟區海域，正在加強情蒐工作和警戒監視。中國外交部回應，中國軍艦在有關海域活動完全符合國際法和國際慣例，希望日方客觀理性看待。（看完整報導）

中國惡房東逼走東京公寓住戶 漲租不成竟停用電梯

日本東京都一棟屋齡超過40年的7層樓公寓住戶突然被告知，每月約合新台幣1.5萬元的房租要調漲至約3.9萬元，隨後又得知公寓已變更所有權。在住戶抗議漲價後，公寓電梯門貼出暫停使用的告示，變相逼迫住戶搬離。據稱，買下公寓的新中國屋主要以「香港行情」定價不成，但否認耍手段趕人。消息引發社群討論，有網友說，「這種事情已經發生過很多次了…根本不應該把資產賣給中國人」。（看完整報導）

立委推法庭直播 台灣法學會：危及人民基本權

立法院民眾黨團提案修正法院組織法，希望引入法庭直播制度，預計6月11日在立法院司法及法制委員會召開公聽會。台北律師公會表示，庭審牽涉大量隱私，若公開播送，恐影響證人出庭意願或改變陳述內容。台灣法學會表示，直播極易對隱私權、資訊自主權與肖像人格權等，造成不合比例的侵害。婦女新知基金會則呼籲排除家事案件，以保障人民個資與兒少基本權利。（看完整報導）

洛杉磯同志遊行皇后讚妮妃雅：讓世界看見台灣同婚成就

洛杉磯同志大遊行邁入第55年，今年在好萊塢大道登場，近2公里的遊行路線，超過10萬人參與。大會選出的洛杉磯同志遊行小姐戴絲受訪時說：「在當今的政治氣氛下，有很多對同志社群的攻擊。因此我們要站出來投票，這非常重要。」她表示，因來自台灣的變裝皇后妮妃雅經常宣傳，知道台灣是亞洲第一個同志婚姻合法化國家，並恭賀台灣的成就。（看完整報導）

開箱老照片》台灣首位訪美總統 李登輝演講「民之所欲，長在我心」

1995年6月10日，前總統李登輝在母校康乃爾大學以「民之所欲，長在我心」為題發表演講，引發國際關注，並首次提出「中華民國在台灣」的國家定位。中國因不滿李登輝成功訪美，加上台灣將舉行首次總統直選，於1995、1996年間發射飛彈、進行軍演，引發台海危機。（看完整報導）

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