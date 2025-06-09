北捷刷Apple Pay進站有譜 閘門多元支付預計10月建置完成

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（中央社記者楊淑閔台北9日電）以Apple Pay進台北捷運站有譜，台北大眾捷運股份有限公司今天表示，正在進行「閘門電子主單元模組重置案」，安裝2361套多元支付外掛箱體，引進多元支付服務，預計10月完成。

北捷發布新聞稿表示，安裝更新完成進度已超過6成，外掛箱體整體型式在不變動原有箱體結構前提下，以延伸箱體增加QR及信用卡感應區。感應區高度參考衛生福利部2017年到2020年統計資料，18到65歲男性平均身高170公分及女性平均身高160公分，使用不同支付工具操作特性設計。

另外，北捷說，依台北市政府捷運工程局「捷運自動收費系統設計規範」，北捷車站閘門通行標準，單一閘門儲值卡以每分鐘通行60人次為設計基準，「閘門電子主單元模組重置案」多元支付通行標準也參考這規範辦理，首要考量旅客通行安全與順暢。（編輯：李明宗）1140609