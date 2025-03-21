加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中市民專屬乘車碼上線 用手機就能搭公車

2025/3/21 18:23（3/21 18:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中公共運輸進入數位時代，即日起，台中市民搭公車時只要用手機打開「台中Go」App，以專屬市民限定乘車碼直接掃碼，就能輕鬆搭車，交通局長葉昭甫（圖）也親自體驗。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月21日
台中公共運輸進入數位時代，即日起，台中市民搭公車時只要用手機打開「台中Go」App，以專屬市民限定乘車碼直接掃碼，就能輕鬆搭車，交通局長葉昭甫（圖）也親自體驗。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年3月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中公共運輸進入數位時代，台中人從今天起搭公車時只要手機打開「台中Go」APP，以專屬的市民限定乘車碼直接掃碼，就能輕鬆搭車。不少搭公車的通勤、通學族直呼很方便。

台中市交通局今天發布新聞稿指出，提供「市民限定乘車碼」的便民服務，首日上線有許多民眾使用手機掃碼。交通局長葉昭甫上午也從市政府站搭乘300路線公車，持手機測試乘車碼搭車。

葉昭甫表示，今天是推動「台中GO」第1天，他搭公車視察掃描手機的QR碼非常快速，目前台中市1300多輛公車的車載機已全數更新，打開手機用市民乘車碼QR-Code掃讀，就可以上下車，不用再帶交通卡。

google news透過 Google News追蹤中央社

交通局指出，台中市公車驗票機由原本僅可刷電子票證，升級為除電子票證外，提供掃碼多元支付2合一機型，除悠遊卡、一卡通及愛金卡外，接受MaaS時數型QR套票、悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay等電支業者的乘車碼。

台中市民可選擇實體卡或市民限定乘車碼搭公共運輸，已綁定市民卡的市民，直接在線上下載「台中GO」做相關認證即能開啟乘車碼。（編輯：謝雅竹）1140321

#公車
#台中市
#交通局
#台中市交通局
#葉昭甫
#數位時代
葉昭甫
台中梨山下起3月雪 幸福巴士照常發車馳騁雪地台中北屯兒童公園地下停車場5月開工 休憩兼停車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：