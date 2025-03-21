台中市民專屬乘車碼上線 用手機就能搭公車

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中公共運輸進入數位時代，台中人從今天起搭公車時只要手機打開「台中Go」APP，以專屬的市民限定乘車碼直接掃碼，就能輕鬆搭車。不少搭公車的通勤、通學族直呼很方便。

台中市交通局今天發布新聞稿指出，提供「市民限定乘車碼」的便民服務，首日上線有許多民眾使用手機掃碼。交通局長葉昭甫上午也從市政府站搭乘300路線公車，持手機測試乘車碼搭車。

葉昭甫表示，今天是推動「台中GO」第1天，他搭公車視察掃描手機的QR碼非常快速，目前台中市1300多輛公車的車載機已全數更新，打開手機用市民乘車碼QR-Code掃讀，就可以上下車，不用再帶交通卡。

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交通局指出，台中市公車驗票機由原本僅可刷電子票證，升級為除電子票證外，提供掃碼多元支付2合一機型，除悠遊卡、一卡通及愛金卡外，接受MaaS時數型QR套票、悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay等電支業者的乘車碼。

台中市民可選擇實體卡或市民限定乘車碼搭公共運輸，已綁定市民卡的市民，直接在線上下載「台中GO」做相關認證即能開啟乘車碼。（編輯：謝雅竹）1140321