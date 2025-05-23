議員憂淪行動支付孤鳥 悠遊卡洽蘋果公司尋合作

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（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市議員指出，悠遊卡應發展蘋果手機行動支付功能，才不會變成行動支付孤鳥。悠遊卡公司今天表示，已主動與蘋果公司多次溝通，進行合作模式與技術對接可行性評估。

國民黨台北市議員詹為元、台灣民眾黨台北市議員陳宥丞、民進黨台北市議員趙怡翔上午共同召開記者會，要求悠遊卡應盡速研發手機支付功能，增加民眾外出便利性，也讓北市的公共交通進入數位時代。

趙怡翔以資料表示，悠遊卡因長期遇到技術等障礙，僅研發Android（安卓）手機搭捷運，導致使用蘋果（Apple）手機約有4成的民眾無法用手機搭捷運，不僅造成不便，且例如日本、英國、美國都有開放手機使用數位交通卡進出捷運站，悠遊卡應檢討。

詹為元指出，台北捷運公司估10月底前全面更換捷運閘門，並開放多元支付，悠遊卡近期應更積極地與蘋果公司談判，且要適度對外說明進度。

陳宥丞說，北捷閘門完成更新後，悠遊卡結合蘋果手機功能也應於今年底前實現，讓民眾可用電子行動支付、QR Code（快速響應矩陣碼）或信用卡等多元支付工具搭捷運，若還不開放，恐讓悠遊卡變成行動支付的孤鳥。

對此，悠遊卡公司以資料回應指出，一直積極與國內外各大穿戴裝置及手機系統商合作，目標是為提供廣大使用者更便捷、多元，且能與國際接軌的支付體驗。

悠遊卡表示，針對與蘋果公司Tap to Pay（感應支付）與NFC（近距離無線通訊）技術整合，自Apple在5月開放NFC申請後，立即主動展開多次溝通，現階段正進行合作模式與技術對接的可行性評估。

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Apple公司在全球各市場導入NFC第三方支付服務，悠遊卡指出，皆需依其自身安全規範、政策流程、授權架構完成多重審核與測試，且流程涉及複雜的技術驗證、安全協定整合，以及雙方商業機密協議，不可能單方面快速完成且開放。

悠遊卡表示，非常重視消費者期待與需求，理解外界對於整合Apple NFC的高度關注，但為確保服務的安全性、穩定性、可擴充性，後續會持續以專業與審慎原則，穩健推動雙方相關合作進程。（編輯：戴光育）1140523