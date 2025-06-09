曾文生：中火2028年2燃氣機組上線 2034年達成無煤

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（中央社記者劉千綾台北9日電）立法院會3日決議完成「2028無煤中火」，台電董事長曾文生表示，台電規劃2034年達成中火無煤目標，2028年中火將有2部燃氣機組上線，裝置容量共260萬瓩，由於興建替代機組需要時間，提前在2028年達成中火無煤不具可行性，重啟核二和核三廠也無法替代中火。

核三廠2號機於5月17日除役，台灣進入非核家園，立法院會6月3日在在野黨人數優勢下，經表決通過國民黨立委羅廷瑋等台中市立委及台灣民眾黨立委張啓楷提案，決議台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在2028年完成無煤中火的國家減碳目標。

曾文生今天接受「POP撞新聞」專訪時指出，台電已經在執行中火無煤計畫，2034年會把燃氣機組蓋好，達成中火無煤目標，現在1期的2部天然氣機組已在興建中，2期已通過環評，準備發包興建。

曾文生指出，2028年中火將有2部燃氣機組上線，裝置容量共260萬瓩；也就是說，以中火只發9部機組、500萬瓩計算，若2028年執行中火無煤，僅使用燃氣機組發電的話，供電缺口約240萬瓩。

此外，曾文生表示，台中的發電量小於用電量，至2028年用電量還會成長，台灣最重要的科技廠也將投資台中，新投資案也會增加用電量，「中火無煤一直是台電持續在執行的目標」，但需要時間興建替代機組，若要在2028年把500萬瓩機組關掉是非常困難，從過去的經驗來看並無可行性。

曾文生指出，台中電廠的發電度數在沒有減少的情況下，空污排放量減少一半，用煤量也持續減少，今年中火的用煤量承諾降至1100萬噸。

曾文生表示，台中電廠2021年的空污排放量相較2016年減少60%，但全台中市（不含台中電廠）的空污排放量卻增加3%，期盼外界正視台中電廠近年在空污和用煤減量的努力，「希望市長可以看見台電的努力上進」。

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至於重啟核電是否能補足供電缺口，曾文生表示，核二和核三廠的裝置容量共計400萬瓩，並不足以替代中火。

他坦言，對核二廠重啟完全不樂觀，因為爐心裡面都還是燃料棒，核一、二廠乾貯設施卡關逾10年，核二廠的乾貯設施去年才能到新北市許可，並於去年底開始施工，但最快要2026年底，才能把爐心的燃料棒拿出來，後續才能進行後段評估；若2027年進行檢驗工作，估算自我檢查和同儕檢查約需一年半時間，到2028年才能完成相關檢驗工作。（編輯：蘇志宗）1140609