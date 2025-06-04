中火將留6燃煤機組備用 卓榮泰要台電檢討能否更少

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（中央社記者高華謙台北4日電）立法院昨天決議2028年完成無煤中火。行政院長卓榮泰今天說，今年與明年會有2部燃氣機組上來，2034年將把燃煤機組全換成燃氣機組，只留6部燃煤機組緊急備用，但已要求台電2032年重新檢討，數量也可以更少，讓市民更安心。

卓榮泰今天下午接見「永續行銷聯盟」一行並致詞指出，台灣從5月19日起沒有核能發電，雖然核子反應器設施管制法部分條文修正案通過，未來可以經過安全檢查程序考慮啟動核電廠，但快則2到3年、慢則5年，政府責任是核三廠2號機除役後，發電量能否充裕供應。

卓榮泰說，他在接見行程前，還與台電主管再次核算，核三廠2號機除役後，減損約3%發電量、約95萬千瓦，6月就能從桃園大潭1號機組與興達1號新機組補上，下半年還有台中與興達的機組，等於今年底會補上480萬千瓦，這個月就可以補上220萬千瓦。

卓榮泰指出，未來幾年還有很多新機組進場，包括近期討論的台中火力發電場，今年與明年有2部燃氣機組上來，後續就會開始拆除燃煤機組，以燃氣取代燃煤，但機組並非一拆就馬上不見，像煙囪等構造還要有高手才拆得掉，因此民眾看到可能覺得沒動作，其實是準備要拆。

卓榮泰說，讓台中火力發電廠從今年開始有燃氣機組，一直到2034全數換成燃氣機組，後續只會保留6部燃煤機組緊急備用，且會受時間控制，沒必要絕對不會啟用，但現在已要求台電2032年還要重新檢討，是否真的需要保留6部，也可以保留更少，讓市民更安心。

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卓榮泰指出，這也是總統在推動二次能源轉型，包括發展綠能、深度節能、科技儲能與電網韌性安全加強等，如果能這樣做，台灣可以從過去煤比較多的火力發電廠，進入以燃氣機組為主的火力發電廠，再發展更多的多元綠能，以達到「減碳先行、目標淨零」的目標。

卓榮泰說，從氣換成煤，碳量就下降很多，根據台電說法，台中發電廠空污比例下降約7成，為讓市民安心，數字要持續往下降，因此在台灣總體減碳行動計畫中要逐步分年執行，也從上而下制定20項減碳旗艦計畫，各部會正加強力道執行。（編輯：翟思嘉）1140604