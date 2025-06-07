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立委推法庭直播 北律憂影響證人出庭意願、案件遭輿論審判

2025/6/7 10:36（6/7 11:33 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者謝幸恩台北7日電）台北律師公會今天發布聲明表示，部分立委提案修法推動法庭直播，擔憂將對司法運作與人民的憲法權利造成重大影響，呼籲立法院審慎評估，以確保正義於法庭內外真正實現。

部分立委提案修正法院組織法，擬將最高法院及大法庭法律審的言詞辯論，以及高等法院、地方法院審理涉及重大公共利益或社會矚目案件的庭審程序，容許公開播送（包括直播與即時播送），預計6月11日在立法院司法及法制委員會召開公聽會。

台北律師公會今天表示，公開審理不等同於法庭公開播送，公開審理是透過有限、可控的現場旁聽，使社會監督審判程序，但公開播送是將庭審過程無限制的即時傳播至不特定多數人，干涉人格權與侵害公平審判原則。

北律說，在事實審，庭審牽涉證人證述、被告發言、被害人陳述等大量隱私與個人生活經歷，若容許公開播送，將使證人、被告或其親友面臨社會的檢視，在心理上產生壓力，影響證人出庭意願或改變陳述內容，妨礙真實發現。

北律指出，在法律審，仍需參照下級審認定的事實基礎，揭露當事人的生活背景與身家情況，若容許公開播送，也會使當事人或其親屬受輿論檢視，侵害其人格權與隱私權。

北律也說，公開播送易使案件遭輿論審判，當庭內發言或證據揭露遭剪輯、斷章取義或社群傳播，公眾觀感在程序未結束前成型，外部偏見將影響審判獨立，也使當事人被貼標籤而損害其人格權，進而衝擊無罪推定及公平審判原則。

北律也提及，公開播送也使法院審判過程被誤解為「公共表演」，參與者的表現可能受攝影鏡頭干擾，而非專注於真實發現與法律適用，且深偽技術（Deepfake）普及，也可能誤導大眾，使法院公信力受損。

北律也說明，針對外國立法例，美國、德國、日本等國仍對於公開播送有一定範圍的限制或全面禁止，以充分保障被告、證人及關係人的權益，台灣目前缺乏網路治理、媒體自律與資訊安全配套，貿然開放恐有更多隱患。

北律強調，現階段將公開播送納入法院組織法，對公平審判、當事人權益及司法公信力將造成不可逆的衝擊，呼籲立法院審慎評估，以確保正義在法庭內外真正實現。

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此外，台灣刑事辯護律師協會日前也發布聲明指出，法庭直播將影響法院公平審判、無罪推定、真實發現的危險，並可能嚴重侵害被告及犯罪被害人的隱私及名譽等憲法基本權利，應經過各界討論、形成共識，不宜倉促立法。

另方面，檢察官改革團體「劍青檢改」日前也透過聲明表示，此部分修法草案的內容，採取中國人民法院法庭規則的立法模式，草案內容僅以「司法透明」目的貿然通過，後果影響深遠難料，籲請廣納各界意見，制訂完善配套。（編輯：李錫璋）1140607

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