民團：法庭直播應審慎評估勿草率 籲暫緩審議

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（中央社記者王揚宇台北9日電）民間司法改革基金會等民間團體今天表示，台灣民眾黨立法院黨團將攸關法庭直播的法院組織法部分條文修正草案逕付二讀，雖然法庭公開播送固有助於強化司法公開透明，但考量這次修法程序草率、立法品質欠周詳等情況下，呼籲暫緩審議。

民間司法改革基金會董事長黃旭田等人今天在立法院召開記者會，針對民眾黨團5月將法院組織法部分條文修正草案逕付二讀，宣布民間司改會與人權公約施行監督聯盟、婦女新知基金會等17個團體共同發布聲明。

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民間司改會表示，基於人民訴訟權保障與被告受公平審判的憲法權利觀點，台灣民眾黨這次推動的草案，在程序及內容上皆有重大瑕疵。為謹慎推動「事實審法庭公開播送」，在不影響當事人權益情況下，拉近人民與司法距離、提升人民對司法瞭解與信任，呼籲立法院應認真對待此次修法，切勿強渡關山通過未經充分討論的法案。

民間司改會指出，法庭公開播送固有助於強化司法公開透明，但法制化仍應建立在足以確保案件當事人受公平審判前提下妥適研議；外國法制實踐經驗不一，成效有待評估，台灣初始推動法庭公開播送應謹慎為之，尤其是事實審個案法庭公開播送，牽涉不同訴訟類型，全面納入影響既深且廣，應經充分討論，不宜躁進修法；此外，民眾黨這次主導修法程序草率、立法品質欠周詳，呼籲暫緩審議。（編輯：蘇志宗）1140609