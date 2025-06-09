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立委推法庭直播 檢察官協會：應審慎評估

2025/6/9 14:22（6/9 15:29 更新）
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圖為最高法院大法庭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北9日電）部分立委提案修法引進法庭直播，檢察官協會今天發布聲明指出，提升司法透明是國人共識，草案存有諸多亟待商榷之處，如何兼顧公平正義、社會秩序及當事人權益，應審慎評估。

部分立委提案修正法院組織法，擬將最高法院及大法庭法律審的言詞辯論，以及高等法院、地方法院審理涉及重大公共利益或社會矚目案件的庭審程序，容許公開播送，預計6月11日在立法院司法及法制委員會召開公聽會。

中華民國檢察官協會發布聲明表示，任何法案的推動均關係全民權益與尊嚴，法庭直播牽涉公平審判、當事人與訴訟關係人資訊自主權、隱私權的保障及人民知的權利，應先徵詢各方意見與模擬實證。

聲明指出，草案內容有關 「法庭直播」的定義不明。草案第86條提及的「延伸法庭」是否屬於「法庭直播」範圍，定義不明。第90條所推動直播是指「即時公開播送」或是「延遲公開播送」，文義不明。

聲明表示，草案第90條所規定法庭程序公開播送的範圍為「辯論及裁判之宣示」，其中是否包含證據調查程序，另外有關量刑辯論程序可能涉及當事人隱私核心事項，是否適宜公開播送，有待商榷。而「延伸法庭」與第90條「公開播送」的關係為優先關係或併存關係，均語焉不詳。

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檢協會指出，為免影響公正審判，避免全民公審的弊端，不應採行即時公開播送錄音（影）；且未經當事人、訴訟關係人同意及法官許可，不得延遲公開播送。

另外，為免公開播送內容遭非正當目的使用，扭曲誤導法庭活動，目前法院組織法第90條之4第2項及個人資料保護法等相關規定，是否足以有效遏止惡意濫用情形，仍應審慎評估。至於公開播送的相關配套措施，如新制是否溯及既往適用於已起訴的案件或先擇定法院試辦等等，草案均付之闕如。（編輯：蕭博文）1140609

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