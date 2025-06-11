資通電軍：中共歪曲事實 國軍戮力捍衛數位疆土

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（中央社記者吳書緯台北11日電）中國廣州市公安局日前稱，20名台灣資通電軍人員涉嫌對中國網路進行攻擊，並發布懸賞通緝。國防部資通電軍今天表示，中共虛構網駭事件、歪曲事實，資通電軍官兵絕不會受影響，將持續戮力捍衛數位疆土，堅實資安防護，確保國家安全。

國防部長顧立雄今天上午在立法院表示，中方公布個資為網上舊資料拼湊而生，這個月就會依情工法啟動對資通電軍人員的相關保護措施，包括強化身分隱匿與掩護等。

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國防部資通電軍晚間發布新聞稿指出，中共近期持續以虛構網駭事件，歪曲事實對台灣人民執行「跨境懸賞」，此種未經查證，透過公布台灣人民照片、個資，進而指控犯罪之行為，已違反世界人權宣言所保障之司法人權。

資通電軍強調，依中華民國憲法，中共對台灣不具有司法管轄權，其法律對台灣人民亦無實質拘束力。中共引用其內國法規，系統性操作輿論，意圖形塑長臂管轄、打擊國軍士氣。資通電軍官兵絕不會受其影響，將持續戮力捍衛數位疆土，堅實資安防護，確保國家安全。（編輯：張若瑤）1140611