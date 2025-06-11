加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活

熱帶性低氣壓生成朝台灣移動 12日花東留意局部大雨

2025/6/11 22:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北11日電）氣象署今天晚間發布熱帶性低氣壓特報，位於菲律賓東方海面向台灣移動，明天巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大；明天水氣明顯增多，花東地區留意局部大雨，中部以北午後雷陣雨旺盛，也有大雨發生機率。

中央氣象署今天晚間發布熱帶性低氣壓特報，熱帶性低氣壓1000百帕，今晚8時在北緯17.8度、東經125.5度，即在鵝鑾鼻東南方670公里海面上，向北北西移動，時速29公里。

google news透過 Google News追蹤中央社

氣象署表示，熱帶性低氣壓環流影響，明天巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大，在上述海面航行及作業船隻特別注意；明天南部、基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、澎湖有長浪發生機率。

氣象署指出，明天水氣明顯增多，環境不穩定，南部及東半部地區易有短暫陣雨或雷雨，尤其花、東地區降雨較持續、明顯，易有短延時強降雨，並可能有局部大雨出現，而中部以北地區雲量亦增多，午後有短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，亦有大雨發生機率，整日降雨機率高，且強對流易伴隨雷擊及強陣風。（編輯：陳仁華）1140611

#菲律賓
#雷陣雨
#鵝鑾鼻
#中央氣象署
#氣象署
#強陣風
#短延時強降雨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：