熱帶性低氣壓生成朝台灣移動 12日花東留意局部大雨

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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象署今天晚間發布熱帶性低氣壓特報，位於菲律賓東方海面向台灣移動，明天巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大；明天水氣明顯增多，花東地區留意局部大雨，中部以北午後雷陣雨旺盛，也有大雨發生機率。

中央氣象署今天晚間發布熱帶性低氣壓特報，熱帶性低氣壓1000百帕，今晚8時在北緯17.8度、東經125.5度，即在鵝鑾鼻東南方670公里海面上，向北北西移動，時速29公里。

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氣象署表示，熱帶性低氣壓環流影響，明天巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大，在上述海面航行及作業船隻特別注意；明天南部、基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、澎湖有長浪發生機率。

氣象署指出，明天水氣明顯增多，環境不穩定，南部及東半部地區易有短暫陣雨或雷雨，尤其花、東地區降雨較持續、明顯，易有短延時強降雨，並可能有局部大雨出現，而中部以北地區雲量亦增多，午後有短暫雷陣雨，且對流發展旺盛，亦有大雨發生機率，整日降雨機率高，且強對流易伴隨雷擊及強陣風。（編輯：陳仁華）1140611