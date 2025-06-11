鄭光遠降薪接掌台鐵 陳世凱：有使命感

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣高鐵董事長鄭光遠將轉任台鐵董事長，預估月薪從新台幣39萬元降至19萬元。交通部長陳世凱今天說，希望鄭光遠協助台鐵改革，鄭光遠也稱對台灣交通有使命感，願意扛起重擔。

陳世凱召開記者會宣布，行政院政務委員史哲出任台灣高鐵董事長，現任高鐵董事長鄭光遠轉任台鐵董事長，前松山文創園區總監陳玉秀接任觀光署長，都將在6月底前上任。

談到人選考量，陳世凱接受寶島聯播網「寶島全世界」廣播節目主持人鄭弘儀專訪時表示，除了考慮能力外，也會思考該單位需要具備何種能力的人協助。他透露，期間拜託鄭光遠不只3次，「他有使命感想要做，但跟家人商量後家人會擔心」。

針對主持人詢問，鄭光遠轉任台鐵董事長，預估月薪從39萬元降至19萬元，陳世凱表示，鄭光遠表達自身對台灣交通有使命感，願意扛起重擔，而兩人也有個使命，必須要讓台鐵改革成功。

陳世凱認為，目前公務體系的薪水其實不高，「會來做每個工作其實都是一種使命感，我覺得大家不要只思考薪水，台鐵對於台灣是很重要的交通運具」。

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「感謝鄭董事長，以他年紀，他不需要扛這麼重的擔子。」陳世凱表示，鄭光遠待過航空、海運、軌道運輸，「現在他又願意來領導對於台灣來說更重要交通運具台鐵，真的要非常感謝他，願意付出他的經驗、經歷。」

交通部表示，鄭光遠學經歷豐富，為交通大學交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士，曾任長榮集團意大利海運副董事長、長榮及立榮航空董事長、高鐵公司董事長，跨足陸海空，擁有多元經驗。（編輯：管中維）1140611