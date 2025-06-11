早安世界》萬海旺春輪爆炸火勢仍持續 貨櫃載運危險物質有申報

萬海旺春輪爆炸火勢仍持續 貨櫃載運危險物質有申報

台灣「貨櫃三雄」之一的萬海航運旗下WAN HAI 503旺春輪9日上午在印度西部外海發生火警，18人獲救，包括2名台灣人在內仍有4人下落不明，印方持續搜救中。到10日船上火勢及爆炸仍在持續，船身傾斜10至15度，印度海岸警衛隊表示還在努力滅火。印媒引述消息來源，稱船上載有危險物質，據中央社得到的訊息，旺春輪5月底由高雄出發，沿途上下貨，目前無法得知是哪個貨櫃出了問題引發大火，但貨運都是經申報的物品，印度海關都有資料；現在沒有資料顯示船上有不法物品，引發火勢的原因仍待調查。（看完整報導）

颱風蝴蝶最快今天形成 12日起連3天全台有雨

氣象署表示，今年首颱蝴蝶最快11日形成，朝海南島、廣東方向前進、對台無直接影響，目前預估將維持輕颱強度登陸海南島，然後逐漸減弱。12至14日大低壓帶影響，全台有雨，南高屏、台東整天有雨，其他地區偏午後雷陣雨，各地防局部大雨。（看完整報導）

香港禁台灣手遊「逆統戰」稱違反國安法 搜尋量反爆增

「逆統戰：烽火」是台灣ESC團隊開發的一款手機遊戲，香港警察國安處以這個遊戲產品目的為宣揚「台獨」、「港獨」為由，宣布禁止下載。之後有香港網友上傳截圖顯示，港警發布禁令後，「逆統戰」搜尋量直線爆增。「逆統戰」臉書粉絲專頁發文回應：「謝丞相賜箭」。（看完整報導）

校園攻擊震驚歐洲 奧地利槍擊10死、法國學生刺死助教

奧地利東南部格拉茨市發生疑似槍手在學校裡開槍，造成10人喪生，巿長卡爾證實，這起攻擊案的死者包括數名學生、至少1名成人，以及疑似槍手本人。法國東部諾讓巿則驚傳15歲學生檢查書包期間持刀攻擊助教，31歲助教遭刺死，一名警察也遭攻擊而受輕傷。（看完整報導）

積極戴口罩有效！疾管署估COVID流行期提前結束

端午節後未見COVID-19大量就診潮，衛福部疾管署研判疫情已達高峰、估流行期將提早結束。發言人羅一鈞表示，因民眾積極戴口罩防疫，此波疫情最新預估「跌破專家眼鏡」。但上週仍新增25例死亡、166例重症，且有30多歲男為今年最年輕死亡個案。另外，腸病毒伊科病毒11型首次站上社區檢出首位，羅一鈞示警，伊科11型對新生兒是大威脅，兒科醫師也聞之色變。（看完整報導）

2028中火無煤 台電：台中要用電卻不發電 估將有200億度缺口

針對「2028無煤中火」案，台電表示，台中市已連續6年名列全國用電之冠，2028年用電上看400億度，隨著台中科學園區用電需求擴大，若沒有配套措施便逕自提前禁止使用台中火力發電廠的燃煤發電機組，等於「要用電卻不發電」，預估200億度電力缺口只能由苗栗、桃園及高雄等外縣市電廠支援，恐增加電網風險，不利區域用電平衡及全國電力穩定。（看完整報導）

黃之鋒獄中被捕可能面臨終身監禁 美國譴責香港當局

正在服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒6日在獄中被拘捕及指控國安罪名，可能面臨終身監禁。美國國務院發表聲明強烈譴責，指這是對香港未來的悲劇性攻擊，證明北京從未打算履行維護香港高度自治的承諾，「呼籲北京和香港官員停止使用虛假的國家安全法來針對香港人，釋放所有政治犯，並撤銷對黃之鋒的這些令人憤慨的指控」。（看完整報導）

蘋果WWDC亮點一次看 iOS 26液態玻璃設計、開放AI基礎模型

蘋果公司舉辦年度全球開發者大會（WWDC）主題演講，公布新一代軟體並更改命名方式，打造更具一致性的跨裝置操作體驗，包括全新設計語言Liquid Glass（液態玻璃）、AirPods帶來全新的內容拍攝方式、FaceTime即時翻譯，同時開放旗下人工智慧基礎模型給第三方開發者運用，9大亮點一次看。（看完整報導）

專訪／混血體操女孩陳瑞安轉籍台灣 瞄準奧運也勤練中文

擁有深邃五官、黝黑皮膚的陳瑞安，是台灣瑞典混血女孩，更是首名轉籍台灣的女子競技體操好手。年僅18歲的她，將首披台灣戰袍出征亞錦賽，終極目標是站上洛杉磯奧運頒獎台。陳瑞安轉籍後勤練中文，儘管現在還不是很「輪轉」，她在專訪當天笑著說：「珍珠奶茶半糖少冰，是我講得最標準的中文了。」（看完整報導）

開箱老照片》宣傳「終極殺陣」 瑪莉詠柯蒂亞等人來台

盧貝松監製及編劇的「終極殺陣」（Taxi）在法國票房長紅，導演、演員受春暉影業「法國電影節」之邀來台宣傳。出演女主角的瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）憑「終極殺陣」打開知名度，2007年更以「玫瑰人生」拿下美英法3國影后，是首位獲得奧斯卡最佳女主角的法國演員。（看完整報導）

Podcast》黃僑偉打造遊走式布袋戲 「浪漫劍客葉不凡」讓觀眾自由穿梭舞台

能想像布袋戲表演沒有口白嗎?又或是可以讓觀眾自由遊走在各個演出區域，近距離欣賞布袋戲偶的精細工藝與操偶師的高超技藝?由集藝戲坊改編自布袋戲大師李天祿的經典作品《巧遇姻緣》的《浪漫劍客葉不凡》採「遊走式」、「無口白」創新體驗，布袋戲藝術正在悄悄變革，打破語言與舞台邊界！本集文化普拉斯邀請集藝戲坊創辦人黃僑偉，分享《浪漫劍客葉不凡》的創新演出模式，以及一路走來的心路歷程。（收聽Podcast）

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