2028中火無煤 台電：以鄰為壑有200億度缺口靠外縣市

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北10日電）台電表示，台中市已連續6年名列全國用電之冠，2028年用電上看400億度，隨著中科用電需求擴大，若沒有配套逕自提前無煤，「要用電卻不發電」，預估200億度電力缺口只能由苗栗、桃園及高雄等外縣市電廠支援，恐增加電網風險，不利區域用電平衡及全國電力穩定。

針對「2028無煤中火」案，台電今天發布新聞稿表示，台中電廠無煤供電一直是台電目標，若依一般電廠商轉40年期限，台中電廠原訂無煤時程為2046年。

台電表示，近年持續自主擴大減煤減排，2024年台中電廠的用煤量再創歷史新低，空污排放8年大減近80%，亦已承諾將依行政院指示，於二期燃氣機組更新上線後，自2032年起每年再減煤300萬噸以上，並於2034年底前達成無煤化，提前12年達標。

台電指出，台中電廠近年得以減煤600萬噸，是因苗栗通霄電廠更新燃氣機組增加電力，台中市府卡關延宕台中電廠新燃氣機組15個月期間，就是由其他電廠扛下發電責任。

另外，高雄興達電廠先新增燃氣機組，接續替代燃煤機組，而大潭電廠新增燃氣機組，讓雲林民營麥寮電廠除役減煤。台電強調，增氣減煤結合全國電網相連互助，才能穩定供電並兼顧全國空品改善，「不能凡事只想到自己」。

透過 Google News 追蹤中央社

台電說明，立法院2028無煤中火提案，除了突然肯定台中電廠減煤成果，也明白指出台中市2028年之前要「每年節電83億度」才可能達標。然而，台中市長盧秀燕上任至今，台中市用電成長超過30億度，2024年達350億度刷新縣市最高紀錄，蟬聯6年全國之冠，僅2022、2023年用電稍減1.5億度、5.7億度，其餘年度用電量皆不減反增。

台電表示，台中電廠發電量自2019年起即無法滿足台中用電，2028年台中市用電上看400億度，且預估中部科學園區將使用電需求擴大，若無供電配套又逕自提前無煤，等同屆時全廠只剩2部新燃氣機組，減少發電造成超過200億度電力缺口，都必需由苗栗、桃園、高雄等縣市的電廠支援，形同「以鄰為壑」。（編輯：林淑媛）1140610