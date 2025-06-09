早安世界》中南部9日防局部大雨 熱帶低壓估12日前後形成

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中南部9日防局部大雨 熱帶低壓估12日前後形成

氣象署表示，9日至11日各地大致多雲到晴，中南部地區午後有局部大雨發生機會，各地高溫約攝氏32至35度，屏東可能有局部攝氏36度以上高溫；熱帶低壓預估12日前後形成，是否會增強為颱風待觀察，但台灣水氣增多，午後各地易有短暫陣雨。本週未降雨前高溫普遍都在攝氏33至35度，感受炎熱，若在降雨期間仍會在攝氏31、32度左右，感受偏悶熱。（看完整報導）

台南7旬婦疑駕車失控 成大旁路口連環撞29車釀1死2傷

76歲劉姓婦人8日下午駕車經過台南市東區大學路與勝利路口的成功大學附近時，連續撞上停等紅燈車輛、自行車及路邊停車，共波及29輛車，造成騎乘腳踏車的7旬翁送醫不治，另2名機車騎士輕傷。警方初步檢視肇事現場距離長達數十公尺，疑因駕駛人操作不當釀禍。（看完整報導）

女大生欲赴香港打工被騙至柬埔寨 每日工作逾10小時受困87天返台

家住台中市沙鹿區的李姓女大生表示，3月在網路看到徵才廣告，提到職缺為會做程式的人，她為了分擔家計，和友人前往應徵，3月13日抵達香港後，公司卻說當地沒有職缺，需接受外派到金邊工作，輾轉到園區後，手機被收走，她只能趁交還手機時，假借上廁所向親人求救。在受困詐騙園區87天後，阿公先後交付2次贖金，才終於在6月7日返台。（看完整報導）



加州移民掃蕩行動爆發群眾抗議 川普下令部署2000國民兵

美國政府打擊無證移民之際，聯邦特勤人員連續2天在洛杉磯地區與憤怒的抗議群眾爆發衝突，特勤人員7日向群眾發射閃光彈，並封閉部分公路。雙方衝突延續進入第2晚之際，白宮發言人表示，總統川普下令對洛杉磯部署2000名國民兵。白宮副幕僚長米勒譴責民眾在洛杉磯市中心抗議聯邦政府掃蕩移民的行動，說這不啻為對美國的「叛亂」行為。（看完整報導）



開箱捷克公部門／捷克外交部建築氣勢非凡 見證冷戰落幕與王室榮光

捷克以豐富的歷史古蹟聞名，就連政府機關建築也充滿藝術與歷史底蘊。駐布拉格記者走訪5個部會：捷克外交部、文化部、交通部、貿工部與地方發展部，為讀者開箱捷克公部門的樣貌，並探尋背後的故事。其中，外交部位於布拉格的采爾寧宮，這棟建於17世紀的宏偉建築，歷經哈布斯堡王朝、捷克斯洛伐克、納粹德國及蘇聯的影響，見證捷克歷史與文化轉折。（看完整報導）

美國恢復審核哈佛外籍生簽證申請 發證率恐遠低於以往

美國總統川普政府擬限制國際學生入境就讀哈佛大學，國務院5日才指示各地領事館拒絕這類學生簽證申請，但在法官擋下川普政府的舉措後，國務院改變方針，表示凡申請簽證前往哈佛的任何人，大使館與領事館應繼續完成對他們的額外審查，包括檢查他們的社群媒體帳號。部分專家猜測，即使哈佛大學繼續在法庭上獲勝，赴哈佛簽證的被拒絕率仍將大幅提高。（看完整報導）

中國施壓阻止台灣參加會議 溫哥華市長未屈服

加拿大政治新聞網 The Bureau 報導，溫哥華市政府去年邀請各國領事參與一場官方簡報會，中國外交官向溫哥華市長抗議不該邀請台灣代表參與，溫哥華市長並未屈服，並表示自2007年以來一直邀請駐溫哥華台北經濟文化辦事處參加會議。（看完整報導）

北海道羊蹄山腳超過1公頃森林遭砍伐 疑似中國人違法開發

日本北海道電視台報導，疑似中國人在著名地景羊蹄山的山腳下的俱知安町巽地區違法建造別墅。當地政府發現，實際施工地點與事先申請不一致，已下令暫停施工，但已有超過1公頃森林遭砍伐。當地居民憂心，羊蹄山是水源地，森林有防止土石災害的作用，希望能好好守護。（看完整報導）

「亞洲貓王」唐嘉鴻奪體操亞錦賽單槓生涯首金 台灣賽史第4面

「亞洲貓王」唐嘉鴻8日在韓國堤川市舉行的體操亞錦賽單槓決賽上，以總分15.233分獲得生涯首面亞錦賽金牌，也是台灣在賽史的第4面金牌。他自從2019年亞錦賽後再度拿牌，而且從銀牌變成金牌，唐嘉鴻接受訪問時透露，亞錦賽奪金是個新里程碑，他也將目標放在年底的世錦賽。（看完整報導）

周天成連丟2局不敵安東森 印尼羽球公開賽摘銀

「台灣一哥」周天成8日在BWF超級1000的印尼羽球公開賽男單決賽，錯過首局3個局末點，最終以20比22、14比21不敵丹麥好手安東森，獲得亞軍。根據外媒數據統計，周天成以35歲又150天成為史上最年長打進1000等級男單冠軍戰的選手，這也是他自2020年全英羽球公開賽後，再度獲得超級1000等級賽事亞軍。（看完整報導）



開箱老照片》高施傳義士紀念碑

在台北捷運興建之前，曾有一條往來台北與淡水的鐵路支線─淡水線。民國59年10月31日下午，淡水線錦西街平交道的柵欄已經放下，一輛公車欲強行穿越，遭柵欄鋼索纏住，進退不得。57歲的鐵路看柵工高施傳見狀，進入鐵道協助公車脫困，最後卻因走避不及不幸殉職。為紀念高施傳的義行，當局為他鑄造胸像、設置紀念碑。（看完整報導）

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