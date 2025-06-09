加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
紅土王子艾卡拉茲化解3個冠軍點 5小時29分史詩對決衛冕法網
首頁 / 運動

紅土王子艾卡拉茲化解3冠軍點 5小時29分史詩對決衛冕法網

2025/6/9 05:47（6/9 06:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
西班牙名將艾卡拉茲（圖）8日逆轉擊倒義大利球王辛納，衛冕法國網球公開賽男單冠軍，賽後舉起冠軍獎盃。（路透社）
西班牙名將艾卡拉茲（圖）8日逆轉擊倒義大利球王辛納，衛冕法國網球公開賽男單冠軍，賽後舉起冠軍獎盃。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎8日綜合外電報導）西班牙猛將艾卡拉茲今天化解3個冠軍點，在驚呼聲中，從開賽連輸兩盤逆轉擊倒義大利球王辛納，衛冕法國網球公開賽男單冠軍。歷時5小時29分鐘對決創打最久法網決賽的紀錄。

法新社報導，瀕臨落敗邊緣的第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）終以4比6、6比7（4/7）、6比4、7比6（7/3）、7比6（10/2）拍倒頭號種子辛納（Jannik Sinner），驚險地入手第5座大滿貫賽金盃。

讓23歲的辛納大滿貫賽連勝紀錄止步在20場後，22歲的艾卡拉茲生涯大滿貫賽決賽5戰5勝、保持不敗。

這場比賽第2、4、5盤分別打到搶七和搶十，耗時之久打破瑞典傳奇韋蘭德（Mats Wilander）1982年決賽以4盤大戰力克阿根廷名將維拉斯（Guillermo Vilas）時的4小時42分鐘紀錄，成為歷時最久的法網決賽。

美聯社報導，辛納於第4盤、比賽進行到3小時43分鐘時取得3個冠軍點，卻都遭到艾卡拉茲化解。到了決勝盤，換成艾卡拉茲以局數5比3率先聽牌，此時比賽已經進行將近5小時。

不過場上仍然有戲。

辛納接下來驚人地連贏兩局，硬是將局數推進到5比5，並且再下一城，取得6比5，只差臨門一腳。但是下一局在丟士（Deuce）之後由艾卡拉茲拿下，使得比賽進入最扣人心弦的搶十大戰。

搶十局艾卡拉茲一上來就震撼對手地連拿7分。辛納雖然追回2分，最後仍無力回天，終以2比10讓出決勝局，結束這場史詩級對決。

在頒獎典禮上，艾卡拉茲告訴他的可敬對手：「我很確定你會不止一次奪冠，而是很多很多次。能在每一場比賽中與你同台競技，我深感榮幸。跟你共同創造歷史。」

沒能連拿3座大滿貫賽金盃的辛納難掩失落地說：「此刻，打球比說話容易。」

「今天我們都拚出全力、不遺餘力…今晚我不會好睡，不過沒關係。」

在兩位新生代巨星這場不可思議對決之後，艾卡拉茲成為瑞典名將柏格（Bjorn Borg）、西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）之後，高舉5座大滿貫賽金盃時第3年輕的選手。

google news透過 Google News追蹤中央社

去年美國網球公開賽、今年澳洲網球公開賽冠軍得主辛納這場比賽落敗，無緣連續3次贏得大滿貫賽冠軍。這是辛納與艾卡拉茲首度在大滿貫決賽遭遇，比賽結果使得兩人對戰紀錄辛納已連5敗。

因禁藥風波而被禁賽3個月的辛納上個月重返球場後，在同為紅土球場的義大利公開賽（Italian Open）不敵艾卡拉茲而屈居亞軍。艾卡拉茲今天再度勝出後，目前在兩人對戰紀錄中取得8勝4敗，將在30日開賽的溫布頓網球大賽中繼續爭取衛冕。（譯者：何宏儒/核稿：林沂鋒）1140609

#艾卡拉茲
#法國網球公開賽
#義大利
#西班牙
#法網
#阿根廷
#納達爾
#瑞典
#辛納
西班牙名將艾卡拉茲（圖）8日擊敗義大利的世界球王辛納，衛冕法網冠軍。（路透社）
西班牙名將艾卡拉茲（圖）8日擊敗義大利的世界球王辛納，衛冕法網冠軍。（路透社）
延伸閱讀
艾卡拉茲5盤大戰逆轉擊倒辛納 完成法網男單連霸傷癒復出義大利公開賽贏球 艾卡拉茲：我通過測試辛納、艾卡拉茲法網爭冠 新生代對決盼網壇注活水艾卡拉茲晉級法網男單決賽 紅土衛冕只差一步之遙球王辛納直落三克敵 連2屆闖進法網男單4強納達爾告別職業網球：希望大家記得我是來自小村莊的追夢孩子
艾卡拉茲
個人最後一場法網？喬科維奇：有可能但還不知道西班牙好手艾卡拉茲直落三輕取對手 晉級法網4強
納達爾
法網免費納達爾紀念T恤遭轉賣 最高喊價1.7萬納達爾6個月沒拿網球拍 退役後探索新人生動力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：