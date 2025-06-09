紅土王子艾卡拉茲化解3冠軍點 5小時29分史詩對決衛冕法網

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（中央社巴黎8日綜合外電報導）西班牙猛將艾卡拉茲今天化解3個冠軍點，在驚呼聲中，從開賽連輸兩盤逆轉擊倒義大利球王辛納，衛冕法國網球公開賽男單冠軍。歷時5小時29分鐘對決創打最久法網決賽的紀錄。

法新社報導，瀕臨落敗邊緣的第2種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）終以4比6、6比7（4/7）、6比4、7比6（7/3）、7比6（10/2）拍倒頭號種子辛納（Jannik Sinner），驚險地入手第5座大滿貫賽金盃。

讓23歲的辛納大滿貫賽連勝紀錄止步在20場後，22歲的艾卡拉茲生涯大滿貫賽決賽5戰5勝、保持不敗。

這場比賽第2、4、5盤分別打到搶七和搶十，耗時之久打破瑞典傳奇韋蘭德（Mats Wilander）1982年決賽以4盤大戰力克阿根廷名將維拉斯（Guillermo Vilas）時的4小時42分鐘紀錄，成為歷時最久的法網決賽。

美聯社報導，辛納於第4盤、比賽進行到3小時43分鐘時取得3個冠軍點，卻都遭到艾卡拉茲化解。到了決勝盤，換成艾卡拉茲以局數5比3率先聽牌，此時比賽已經進行將近5小時。

不過場上仍然有戲。

辛納接下來驚人地連贏兩局，硬是將局數推進到5比5，並且再下一城，取得6比5，只差臨門一腳。但是下一局在丟士（Deuce）之後由艾卡拉茲拿下，使得比賽進入最扣人心弦的搶十大戰。

搶十局艾卡拉茲一上來就震撼對手地連拿7分。辛納雖然追回2分，最後仍無力回天，終以2比10讓出決勝局，結束這場史詩級對決。

在頒獎典禮上，艾卡拉茲告訴他的可敬對手：「我很確定你會不止一次奪冠，而是很多很多次。能在每一場比賽中與你同台競技，我深感榮幸。跟你共同創造歷史。」

沒能連拿3座大滿貫賽金盃的辛納難掩失落地說：「此刻，打球比說話容易。」

「今天我們都拚出全力、不遺餘力…今晚我不會好睡，不過沒關係。」

在兩位新生代巨星這場不可思議對決之後，艾卡拉茲成為瑞典名將柏格（Bjorn Borg）、西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）之後，高舉5座大滿貫賽金盃時第3年輕的選手。

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去年美國網球公開賽、今年澳洲網球公開賽冠軍得主辛納這場比賽落敗，無緣連續3次贏得大滿貫賽冠軍。這是辛納與艾卡拉茲首度在大滿貫決賽遭遇，比賽結果使得兩人對戰紀錄辛納已連5敗。

因禁藥風波而被禁賽3個月的辛納上個月重返球場後，在同為紅土球場的義大利公開賽（Italian Open）不敵艾卡拉茲而屈居亞軍。艾卡拉茲今天再度勝出後，目前在兩人對戰紀錄中取得8勝4敗，將在30日開賽的溫布頓網球大賽中繼續爭取衛冕。（譯者：何宏儒/核稿：林沂鋒）1140609