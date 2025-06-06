艾卡拉茲晉級法網男單決賽 紅土衛冕只差一步之遙

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（中央社巴黎6日綜合外電報導）西班牙新生代好手艾卡拉茲今天在法網男單4強，於丟失首盤情況下扭轉戰局，最終以4比6、7比6（7比3）、6比0、2比0、擊敗因傷退賽的義大利選手穆薩提，離衛冕冠軍只差一步之遙。

艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以4比6丟失首盤後，第2盤又面臨苦戰，打到搶七才驚險拿下，但隨後開始占上風，以6比0拿下第3盤，第4盤穆薩提（Lorenzo Musetti）因傷退賽，最終由艾卡拉茲勝出，整場比賽耗時2小時又25分鐘。

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之後，艾卡拉茲將於8日冠軍賽對決世界排名第一的義大利好手辛納（Jannik Sinner），或是坐擁24座大滿貫冠軍的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）。

艾卡拉茲迄今拿下4座大滿貫金盃，本屆尋求贏得法網2連霸，並且成為自西班牙退役網球名將「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）及巴西籍前球王庫爾登（Gustavo Kuerten）之後，本世紀第3位在法網男單連霸的選手。（譯者：陳正健）1140606