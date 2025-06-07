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辛納直落三擒喬科維奇 法網決賽迎戰艾卡拉茲

2025/6/7 05:49
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（中央社巴黎6日綜合外電報導）義大利好手辛納今天在法國網球公開賽男單4強勝出，斷了塞爾維亞名將喬科維奇大滿貫破紀錄第25冠之路，接下來將與西班牙猛將艾卡拉茲爭奪金盃。

法新社報導，男網世界排名第一、23歲的辛納（Jannik Sinner）今天以6比4、7比5、7比6（7/3）擊敗38歲喬科維奇（Novak Djokovic），生涯首度闖進法網男單決賽。

辛納高捧過3座大滿貫賽金盃，迄今在大滿貫賽已取得20連勝戰績。他表示，能在法網4強對上喬科維奇「對我來說別具意義」。

「我必須拿出更好表現，打出好球。我很滿意。」

今天3小時16分鐘的比賽期間，喬科維奇多次頑強應戰，但第3盤末尾3度錯失盤末點，最終讓他反撲的希望破滅。

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辛納本屆比賽1盤未失，接下來將在決賽中迎戰22歲的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），盼能報去年法網4強賽5盤大戰飲恨的一箭之仇。

8日的法網決賽，將是大滿貫賽決賽首度看到兩名2000年後出生的男子選手捉對廝殺。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1140607

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