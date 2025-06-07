辛納、艾卡拉茲法網爭冠 新生代對決盼網壇注活水

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（中央社巴黎6日綜合外電報導）義大利好手辛納和西班牙猛將艾卡拉茲將在法國網球公開賽男單決賽爭冠，辛納認為兩人的爭霸戰可能成為他們世代的代表性對決，也是網壇在黃金年代球員陸續退休後所需。

路透社報導，法網男子單打4強賽今天上演世代對決，23歲的辛納（Jannik Sinner）最終以6比4、7比5、7比6（7/3）擊敗38歲的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），斷了喬科維奇大滿貫賽破紀錄第25冠之路。

辛納8日將與22歲的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）爭冠，精彩可期。辛納力拚生涯第4座大滿貫賽金盃，艾卡拉茲則是生涯第5座。這將是兩人第12度交手，艾卡拉茲尋求連續第5次擊敗辛納，成功在法網衛冕。

喬科維奇、「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和前「英國希望」莫瑞（Andy Murray）是昔日網壇「四大天王」（Big Four，或稱網壇四巨頭），主宰網壇20多年，一共斬獲69座大滿貫賽冠軍。

如今只剩喬科維奇仍在征戰，另外3人皆已高掛球拍。辛納意識到自己和艾卡拉茲的機會到來。

辛納告訴媒體：「拿我們和『三巨頭』或『四巨頭』相比需要時間，不是嗎？老實說，只有時間能證明一切。」

他說：「我認為網球或每項運動都需要競爭。這次可能是其中之一，但還有很多優秀的球員陸續嶄露頭角。可能會有很多其他不同的球員加入或退出，一切很難說。」

辛納表示，他和艾卡拉茲有類似的氣場，可望吸引更多球迷對網球感興趣。

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辛納說：「他是一位很有魅力的球員，自帶氣場。他一踏上球場，大家就能感受到他的存在。說到底，這正是網壇所需。」

辛納還說：「到頭來，正是這些球員讓人們更靠近這項運動，讓他們想看網球。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140607