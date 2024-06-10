艾卡拉茲法網稱王 21歲奪3種場地大滿貫金盃創紀錄

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（中央社巴黎9日綜合外電報導）西班牙新生代好手艾卡拉茲今天在法國網球公開賽男單決賽經歷5盤大戰，擊敗德國名將茲韋列夫，成為在硬地、草地和紅土3種場地都稱王的最年輕選手。

法新社報導，21歲的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在中央球場（Court Philippe Chatrier）經歷4小時19分鐘激戰，終以6比3、2比6、5比7、6比1、6比2擊敗27歲的茲韋列夫（Alexander Zverev）。

艾卡拉茲賽後表示：「這個位置是我夢寐以求的，自從我開始打網球以來，從我5歲、6歲以來。所以這是種非常棒的感覺。」

影片來源：Roland-Garros

這是他繼去年從塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）手中奪下溫布頓網球大賽冠軍，以及2022年勇奪美國網球公開賽金盃以來，在大滿貫賽中再下一城。

如果艾卡拉茲明年澳洲網球公開賽再度掄元，他就會成為在四大滿貫賽都拿下冠軍的最年輕男選手。

兩天前在德國就家暴指控達成庭外和解的大會第4種子茲韋列夫，力拚大滿貫首冠再度鎩羽而歸。在2020年美網上一次打進大滿貫決賽時，他也是經歷5盤大戰後不敵奧地利好手提姆（Dominic Thiem）。

茲韋列夫本來對於終將抱得金盃懷抱著濃厚希望，但是艾卡拉茲總能夠在關鍵時刻展現實力，硬是將兩人生涯對戰紀錄追平成為5勝5敗。

茲韋列夫說：「真叫人驚嘆，那氣氛，加油聲令人讚嘆。」

艾卡拉茲賽前期許自己能像他的偶像、西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）一樣，在高舉法網金盃西班牙男選手榜上占有一席之地。終於成為第8位獲此殊榮西班牙選手那一刻，他立刻難以置信般地倒臥紅土上，振臂高呼。

納達爾推文說：「為此一無與倫比勝利恭喜卡羅斯（艾卡拉茲的名字）！太棒了！為你的成功感到非常高興！」（譯者：何宏儒）1130610