斯威雅蒂法網三連霸 生涯第5座大滿貫金盃到手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎8日綜合外電報導）波蘭籍球后斯威雅蒂今天在法國網球公開賽女單決賽，以6比2、6比1直落二輕取義大利女將鮑里尼，順利奪下個人第5座大滿貫金盃，同時她也締造法網三連霸的紀錄。

現年23歲的斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天比賽中從首盤至第2盤一度連拿10局，不僅早早奠定勝基，也徹底澆熄鮑里尼（Jasmine Paolini）開局高昂的鬥志，比賽全程僅費時1小時又8分鐘。

今天決賽首盤，兩人開打一度陷入纏鬥，斯威雅蒂狀況略有不穩，鮑里尼一度取得2比1領先，但斯威雅蒂重整旗鼓後連拿5局，一鼓作氣成功拿下首盤。

到了第2盤，斯威雅蒂延續首盤氣勢再連奪5局，鮑里尼於第6局成功破蛋，避免吞下「貝果」，但最終她氣力放盡輸掉第7局，無緣生涯首座大滿貫金盃。

5年內第4度在法網封后、拿下個人第5座大滿貫金盃的斯威雅蒂，也成為比利時名將艾寧（Justine Henin）於2005年至2007年法網三連霸後，首位連續3度贏得法網女單冠軍的球員。

斯威雅蒂本屆法網一路過關斬將，但於第2輪強碰坐擁4座大滿貫金盃的前球后大坂直美，當時她在第3盤曾化解對手1個賽末點，以7比6（7/1）、1比6、7比5驚險闖進第3輪。

另外，斯威雅蒂已經在法網取得21連勝，生涯法網戰績為驚人的35勝2負。（譯者：陳彥鈞）1130608