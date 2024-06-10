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辛納擠下喬科維奇 榮膺史上首位義大利球王

2024/6/10 21:44（6/10 22:08 更新）
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義大利網球好手辛納。（圖取自facebook.com/jannik.sinner.585）
義大利網球好手辛納。（圖取自facebook.com/jannik.sinner.585）
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（中央社巴黎10日綜合外電報導）根據今天公布的世界職業網球協會（ATP）最新積分排名，義大利網球好手辛納（Jannik Sinner）擠下塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic），成為新科球王。

現年22歲的辛納從排名第二躍居第一，職網生涯首次名列ATP世界排名第一，成為首位義大利球王。他將在7月1日開打的溫布頓網球錦標賽名列大會男單第一種子。

法國網球公開賽新科冠軍西班牙新生代好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）世界排名從第三躍居第二，因傷退賽的喬科維奇落居第三，艾卡拉茲的手下敗將德國選手茲韋列夫（Alexander Zverev）仍居第四。

在女子排名方面，波蘭籍球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）完成法網女單3連霸的偉業，國際女子網球協會（WTA）世界排名第一的地位更為穩固，繼續穩坐球后寶座。

除了2023年秋天有數週的時間被白俄羅斯的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）搶占后座之外，斯威雅蒂自2022年4月以來，高居世界排名第一的時期共有107週之久。（譯者：嚴思祺/核稿：楊昭彥）1130610

（圖取自ATP網頁atptour.com）
（圖取自ATP網頁atptour.com）
#艾卡拉茲
#辛納
#斯威雅蒂
#喬科維奇
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