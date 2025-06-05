喬科維奇擊退茲韋列夫 法網4強與辛納碰頭[影]

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（中央社巴黎4日綜合外電報導）曾3度在法國網球公開賽封王的喬科維奇今天以4比6、6比3、6比2、6比4擊敗第3種子德國好手茲韋列夫，晉級法網4強，將迎戰頭號種子辛納，繼續力拚生涯第25座大滿貫賽金盃紀錄。

路透社報導，38歲的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）鏖戰3小時又17分鐘後，在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）贏得他第101場法網勝利。他去年在巴黎奧運也是在這座球場奪下金牌。

前世界球王喬科維奇只要再打贏2場比賽，就能成為首位贏得第25座大滿貫賽單打冠軍的球員。

義大利好手辛納（Jannik Sinner）今天稍早以6比1、7比5、6比0直落三技壓哈薩克選手巴布利克（Alexander Bublik），僅花了1小時又49分鐘就晉級4強，今年在法網1盤未失。

喬科維奇賽後受訪時說：「比賽顯然很緊張、有壓力，但當對上的是茲韋列夫（Alexander Zverev）、過去5、6年來世界最優異的選手之一，這種情況很正常。」

喬科維奇表示：「我的打法是基於大量跑動。我已經38歲了，要像這樣一直跑並不容易，但沒關係，這奏效了。」

喬科維奇還說：「像今天晚間這樣的比賽，就是我繼續在這個層級打球與競爭的最大原因。」

辛納提到他的4強對手時說：「（喬科維奇）在最近這段時間已證明他回到原本的水準。」

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辛納還說：「他打得非常、非常好，因此屆時雖然也將講求戰術，但會非常、非常難打。他是身經百戰的球員，贏過24座大滿貫賽冠軍。我想這說明了一切。」

辛納與喬科維奇在過去的對決中以4比4打成平手。然而，辛納在最近3次交手技高一籌，包括在去年澳洲網球公開賽4強鏖戰4盤勝出，最後贏得生涯首座大滿貫賽冠軍。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140605