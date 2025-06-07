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路透社：美商務部暫停對中國出口核電廠設備
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早安世界》衝突加劇 川普揚言終止政府合約、馬斯克挺彈劾

2025/6/7 07:24（6/7 07:27 更新）
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美國總統川普（右）與全球首富馬斯克（左）。（圖取自白宮網頁whitehouse.gov）
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衝突加劇 川普揚言終止政府合約、馬斯克挺彈劾

世界首富之一馬斯克曾在川普競選美國總統時助選，並在川普於今年1月就任後執掌政府效率部，但兩人關係在馬斯克日前批評川普推動的「大而美法案」之後急轉直下。川普5日公開表示對馬斯克感到「非常失望」，揚言終止政府與馬斯克旗下公司的合約，馬斯克則在X平台一則指稱川普應被彈劾的貼文下留言說「對」。特斯拉5日收盤暴跌14.3%，但傳出兩人將通話的消息，特斯拉股價6日在美股盤前及德國股市均上漲，不過川馬是否休兵仍不清楚。（看完整報導

台北公館圓環要拆 公車地下道將填平？市府規劃與地方疑慮一次看

公館圓環已連續7年是北市肇事熱點第1名的路口，台北市長蔣萬安計劃6月28日動工拆除並填平從圓環底下通過的公車專用地下道，恢復為多向平面路口。然而地方反對聲音浮現，憂心工程完成後大量公車改行駛平面車道，恐將造成交通打結。副市長李四川表示，若要保留地下道，最困難的地方是結構支撐工程；北市交通局認為填平地下道可增加道路空間，並能透過號誌管控降低影響。（看完整報導

張立齊遭註銷台灣身分質疑濫權 陸委會：不要挑戰政府執法決心

原台灣公民張立齊響應福建建設兩岸融合發展示範區計畫，前往福建任教，並在去年1月領取中國大陸定居證，成為陸委會發布最新令釋後註銷台灣身分首例。張立齊對此公布影片，質疑政府「非法行政濫權迫害」。陸委會6日晚間書面回應指出，台灣民眾在中國大陸設有戶籍、申領持用中國大陸定居證、身分證或護照，都屬違反兩岸人民關係條例的行為，只要經主管機關查證屬實，政府一定會落實法律註銷台灣身分。（看完整報導

7日各地高溫悶熱午後恐有雷陣雨 今年首颱下週可能形成

氣象署表示，7日清晨至上午，中南部局部有陣雨出現的機率，其他地區為多雲到晴，感受高溫悶熱，午後北部地區及其他山區對流發展旺盛，有局部大雨的機率，各地高溫普遍為攝氏31至33度。此外，菲律賓東南部外海有1個熱帶擾動，預估8日到9日才會有明顯發展，但不排除形成今年第1個颱風「蝴蝶」。（看完整報導

通緝犯開車衝撞臨檢點釀2警傷 遭警開12槍傷重不治

瑞安街派出所及警備隊警員6日凌晨在建國高架橋辛亥匝道設置臨檢點，盤查駕駛身分時發現36歲蔡姓駕駛因涉及詐騙案遭通緝，蔡男為規避查緝，未理會盤查，車輛加速往前衝撞，導致2名員警遭撞擊。3名執勤員警發現同事受傷，拔槍嚇阻，最終開12槍後，車輛才停下。蔡男腹部及腋下中彈，送醫搶救後不治。（看完整報導

內政部：今年起警察節6/15警察、警校放假一天

內政部依今年5月28日公布的「紀念日及節日實施條例」授權，訂定6月15日警察節放假規定，並從今年起實施。內政部表示，期盼讓每年警察節成為全國警察機關、學校人員專屬的榮耀假期，以慰勉警察人員的辛勞，並激勵工作士氣。此外，消防署表示，2026年起1月19日消防節將比照警察節放假1天。（看完整報導

國籍航空7月起軍人優先登機 眷屬擬納第2階段

交通部長陳世凱與國防部長顧立雄宣布，中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、華信航空及立榮航空6家國籍航空公司，在國際線航班進行登機作業時，將邀請軍人優先登機。顧立雄表示，該方案蘊含對軍人恪守職責的肯定與感謝，對國軍將會是非常大激勵。陳世凱指出，希望能在7月1日實施這項服務，並規劃在第2階段擴大納入軍人眷屬。（看完整報導

國中會考寫作0級分人數創新低 6級分樣卷以牢籠切題描述女性困境

國中教育會考成績單6日寄發，根據心測中心最新公布的數據，今年會考全國共有541人獲得5A、寫作6級分，佔全部考生0.31%，較去年略減。其中寫作測驗圖文並陳，考生須參考提供的圖片和6個詞彙，寫下自己的觀察與想法。閱卷老師指出，多數考生從「選擇」切入，畢竟人生時刻都在選擇，也有許多學生關注如何逃脫生活中的「牢籠」，0級分人數創近年新低。（看完整報導

修女趙秀容告別彌撒 楊文科感念奉獻尖石頒褒揚狀

來台超過半世紀的義大利修女趙秀容（Giusebbiana Frongia）日前離世，6日在新竹市聖母聖心主教座堂舉辦殯葬彌撒暨告別禮，近千人到場追思。趙秀容29歲時踏上台灣，前往新竹縣尖石鄉那羅部落，興建教堂並創辦天主教方濟幼兒園，為偏鄉孩童帶來教育機會與成長陪伴。新竹縣長楊文科到場頒發褒揚狀，感謝她對新竹縣尖石鄉的奉獻。（看完整報導

若泰柬邊界衝突升溫 泰軍：準備好展開高層級行動

泰國與柬埔寨邊界部隊5月28日在一處尚未劃定邊界的地區爆發短暫衝突，導致1名柬國士兵陣亡，雙方政府連日互相發表措辭謹慎的聲明，承諾進行對話。如今泰國軍方表示，已準備好展開「高層級行動」，對抗任何侵犯泰國主權的行為，這是泰軍在衝突後的最強硬發言。（看完整報導

開箱老照片》台灣原子科學之父孫觀漢

專注核子物理與化學研究的孫觀漢有台灣原子科學之父之稱，也被美國時代週刊譽為核子物理研究新頁的開啟者。除了學術成就，孫觀漢多次諫請釋放因白色恐怖入獄的作家柏楊，展現人道關懷及勇氣。在柏楊獲釋後，兩人結為好友。2000年6月7日，孫觀漢出席柏楊為他舉辦的88歲慶生會。（看完整報導

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