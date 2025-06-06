早安世界》瓜地馬拉總統睽違31年訪台：兩國邦誼提升到新層次
專訪／瓜地馬拉總統睽違31年訪台：兩國邦誼提升到新層次
瓜地馬拉總統阿雷瓦洛時隔31年訪台，他4日接受中央社專訪時表示，感謝兩國歷史性合作，台灣數十年來一直在各面向支持瓜地馬拉人民，「如今已準備好讓台瓜關係提升到新的層次」，要以彼此優勢讓經貿商業關係更加密切。總統賴清德5日與阿雷瓦洛共同簽署「半導體合作意向書」，建立政治諮商機制。總統說，這些成果不僅深化兩國邦誼，也為彼此開創更多合作契機。（看完整報導）
OpenAI報告：中國利用AI同時站議題兩邊 激化分歧
聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI在5日發布的報告中指出，利用其人工智慧（AI）技術從事秘密行動的中國團體有與日俱增趨勢。報告提到，OpenAI發現的其中一個案例涉及中國的影響行動，手段是鎖定分歧嚴重的美國政治議題，藉AI生成的帳號頭像在社群媒體貼文，分別支持議題中對立的雙方。（看完整報導）
5月CPI年增1.55%逾4年新低 估下半年皆低於2%
行政院主計總處5日公布5月消費者物價指數（CPI）年增率為1.55%，受到蔬菜、水果、油料價格下滑影響，創下4年2個月以來新低。主計總處官員表示，考量新台幣匯率因素、國際油料價格平穩，預估今年下半年CPI可能都低於2%，且呈逐季縮小。（看完整報導）
中正路更名議題 卓榮泰：屬地方權責、中央無全盤推動計畫
內政部擬推中正路改名，引發地方反彈。行政院長卓榮泰5日表示，道路命名或更名是地方政府權責，目前地方政府跟民眾都尚待溝通，政院沒有全盤推動的任何計畫，也非當前最重要的施政內容。內政部政務次長馬士元說，會按照卓榮泰指示，「這個議題基本上就到這個地方為止」。（看完整報導）
綠委罷免增4案不送件 累計6案未送、9件未截止
罷免立委二階連署持續進行，針對民進黨立委蔡其昌、何欣純、蘇巧慧、吳琪銘的罷免團體5日宣布，罷免案不送件。根據中選會統計，目前綠委共6件罷免案不送件、9件尚未截止；藍委共4件不成立、31件已送件；另有1位民進黨議員罷免案定7月13日投票。（看完整報導）
登山熱潮衝擊山林環境 南三段清出許多塑膠垃圾
南三段東段為進入丹大山區的重要登山路線，林保署花蓮分署邀集志工及卓溪鄉登山協會到南三段東段淨山，清出許多塑膠垃圾，顯示塑膠危害已深入山林，亟需正視及改善。花蓮分署籲登山者行前事先規劃減塑裝備，如將餅乾等零食集中裝入夾鏈袋，移除乾燥劑與塑膠托盤，減少不必要的包裝。（看完整報導）
食安新規禁業者找錢再摸食物 食藥署：輔導優先、改正就不罰
食品良好衛生規範準則新規明定，食品從業人員調理食品時不能同時或接續接觸金錢，朝野立委認為此舉恐擾民。食藥署副署長王德原表示，一定會以輔導優先，即便輔導期超過，若查到違規，只要攤商改正就不會受罰。（看完整報導）
富比世台灣50大富豪出爐 富邦蔡家重回榜首
美國雜誌「富比世」公布2025年台灣50大富豪榜，富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控董事長蔡明興兄弟，財富增加32億美元至139億美元，排名榜首；去年的台灣首富、廣達電腦集團董事長林百里則退居第2。受益經濟成長、新台幣升值，台灣50大富豪總財富從去年的1740億美元增加至1970億美元，年增13%。（看完整報導）
廣州公安指國軍人員網攻 陸委會：中國想讓外界以為台灣歸它管
中國廣州市公安局5日稱，20名台灣資通電軍人員涉嫌對中國網路進行攻擊，並發布懸賞通緝。資通電軍回應，資通電軍核心任務是維護國防資訊、確保網路安全。中共以部分國軍人員個資，抹黑資通電軍執行「企業網攻」，絕非事實，中共才是全球網路世界的共同威脅。陸委會指出，中國大陸的目的是為了塑造對台灣有長臂管轄的錯誤印象，藉此迫使台灣人民自我審查，製造寒蟬效應。（看完整報導）
川普禁哈佛外籍新生入境 威脅撤銷哥大認證資格
美國總統川普4日禁止所有哈佛大學外籍新生入境美國就學，並揚言撤銷哥倫比亞大學的認證資格。就讀哈佛的國際學生入境將被「暫停與限制」6個月，已經在校的海外學生的簽證則可能遭終止。哈佛校方稱這是非法報復性行為，侵犯美國憲法第一修正案賦予哈佛的權利。哈佛最大外籍生來源國是中國，中國外交部回應，美方的有關做法只會損害美國的形象和國際信譽。（看完整報導）
開箱老照片》軍教片「壯志豪情」開拍
「壯志豪情」是少數台港合拍的軍事教育電影，劇情描述一對成長於香港調景嶺的好友，考取台灣軍校後，來台求學的冒險與成長。片中主要演員有莫少聰、林俊賢、苗僑偉、何家勁、游安順、宋達民等港台明星，1989年6月6日在高雄鳳山的陸軍軍官學校開拍。（看完整報導）
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- 早安世界》瓜地馬拉總統睽違31年訪台：兩國邦誼提升到新層次2025/06/06 07:42
- 2025/06/05 07:35
- 2025/06/04 07:50
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