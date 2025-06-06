加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
早安世界》瓜地馬拉總統睽違31年訪台：兩國邦誼提升到新層次
首頁 / 生活
早安世界
新聞專題
早安世界1/300
首頁 / 生活

早安世界》瓜地馬拉總統睽違31年訪台：兩國邦誼提升到新層次

2025/6/6 07:42（6/6 07:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
瓜地馬拉總統阿雷瓦洛時隔31年訪台，他接受中央社專訪時表示，感謝台灣數十年來各方面的支持，已準備好讓台瓜關係提升到新的層次。中央社記者謝佳璋攝 114年6月5日
瓜地馬拉總統阿雷瓦洛時隔31年訪台，他接受中央社專訪時表示，感謝台灣數十年來各方面的支持，已準備好讓台瓜關係提升到新的層次。中央社記者謝佳璋攝 114年6月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
今晨最新

專訪／瓜地馬拉總統睽違31年訪台：兩國邦誼提升到新層次

瓜地馬拉總統阿雷瓦洛時隔31年訪台，他4日接受中央社專訪時表示，感謝兩國歷史性合作，台灣數十年來一直在各面向支持瓜地馬拉人民，「如今已準備好讓台瓜關係提升到新的層次」，要以彼此優勢讓經貿商業關係更加密切。總統賴清德5日與阿雷瓦洛共同簽署「半導體合作意向書」，建立政治諮商機制。總統說，這些成果不僅深化兩國邦誼，也為彼此開創更多合作契機。（看完整報導

OpenAI報告：中國利用AI同時站議題兩邊 激化分歧

聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI在5日發布的報告中指出，利用其人工智慧（AI）技術從事秘密行動的中國團體有與日俱增趨勢。報告提到，OpenAI發現的其中一個案例涉及中國的影響行動，手段是鎖定分歧嚴重的美國政治議題，藉AI生成的帳號頭像在社群媒體貼文，分別支持議題中對立的雙方。（看完整報導

5月CPI年增1.55%逾4年新低 估下半年皆低於2%

行政院主計總處5日公布5月消費者物價指數（CPI）年增率為1.55%，受到蔬菜、水果、油料價格下滑影響，創下4年2個月以來新低。主計總處官員表示，考量新台幣匯率因素、國際油料價格平穩，預估今年下半年CPI可能都低於2%，且呈逐季縮小。（看完整報導

中正路更名議題 卓榮泰：屬地方權責、中央無全盤推動計畫

內政部擬推中正路改名，引發地方反彈。行政院長卓榮泰5日表示，道路命名或更名是地方政府權責，目前地方政府跟民眾都尚待溝通，政院沒有全盤推動的任何計畫，也非當前最重要的施政內容。內政部政務次長馬士元說，會按照卓榮泰指示，「這個議題基本上就到這個地方為止」。（看完整報導

綠委罷免增4案不送件 累計6案未送、9件未截止

罷免立委二階連署持續進行，針對民進黨立委蔡其昌、何欣純、蘇巧慧、吳琪銘的罷免團體5日宣布，罷免案不送件。根據中選會統計，目前綠委共6件罷免案不送件、9件尚未截止；藍委共4件不成立、31件已送件；另有1位民進黨議員罷免案定7月13日投票。（看完整報導

登山熱潮衝擊山林環境 南三段清出許多塑膠垃圾

南三段東段為進入丹大山區的重要登山路線，林保署花蓮分署邀集志工及卓溪鄉登山協會到南三段東段淨山，清出許多塑膠垃圾，顯示塑膠危害已深入山林，亟需正視及改善。花蓮分署籲登山者行前事先規劃減塑裝備，如將餅乾等零食集中裝入夾鏈袋，移除乾燥劑與塑膠托盤，減少不必要的包裝。（看完整報導

食安新規禁業者找錢再摸食物 食藥署：輔導優先、改正就不罰

食品良好衛生規範準則新規明定，食品從業人員調理食品時不能同時或接續接觸金錢，朝野立委認為此舉恐擾民。食藥署副署長王德原表示，一定會以輔導優先，即便輔導期超過，若查到違規，只要攤商改正就不會受罰。（看完整報導

富比世台灣50大富豪出爐 富邦蔡家重回榜首

美國雜誌「富比世」公布2025年台灣50大富豪榜，富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控董事長蔡明興兄弟，財富增加32億美元至139億美元，排名榜首；去年的台灣首富、廣達電腦集團董事長林百里則退居第2。受益經濟成長、新台幣升值，台灣50大富豪總財富從去年的1740億美元增加至1970億美元，年增13%。（看完整報導

廣州公安指國軍人員網攻 陸委會：中國想讓外界以為台灣歸它管

中國廣州市公安局5日稱，20名台灣資通電軍人員涉嫌對中國網路進行攻擊，並發布懸賞通緝。資通電軍回應，資通電軍核心任務是維護國防資訊、確保網路安全。中共以部分國軍人員個資，抹黑資通電軍執行「企業網攻」，絕非事實，中共才是全球網路世界的共同威脅。陸委會指出，中國大陸的目的是為了塑造對台灣有長臂管轄的錯誤印象，藉此迫使台灣人民自我審查，製造寒蟬效應。（看完整報導

川普禁哈佛外籍新生入境 威脅撤銷哥大認證資格

美國總統川普4日禁止所有哈佛大學外籍新生入境美國就學，並揚言撤銷哥倫比亞大學的認證資格。就讀哈佛的國際學生入境將被「暫停與限制」6個月，已經在校的海外學生的簽證則可能遭終止。哈佛校方稱這是非法報復性行為，侵犯美國憲法第一修正案賦予哈佛的權利。哈佛最大外籍生來源國是中國，中國外交部回應，美方的有關做法只會損害美國的形象和國際信譽。（看完整報導

開箱老照片》軍教片「壯志豪情」開拍

「壯志豪情」是少數台港合拍的軍事教育電影，劇情描述一對成長於香港調景嶺的好友，考取台灣軍校後，來台求學的冒險與成長。片中主要演員有莫少聰、林俊賢、苗僑偉、何家勁、游安順、宋達民等港台明星，1989年6月6日在高雄鳳山的陸軍軍官學校開拍。（看完整報導

以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報FacebookInstagram限時動態YouTube

早安世界
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
早安世界》台灣「六四」36週年晚會 逾3000人參與點燈悼念
14
更多編輯台推薦新聞：