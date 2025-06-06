首例持陸定居證被撤台灣身分 張立齊質疑濫權

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（中央社記者李雅雯上海6日電）福建青年教師張立齊持有中國大陸定居證，成為陸委會發布最新令釋後撤銷台灣身分首例。張立齊回應，這是兩岸條例沒有明確規定的事情，質疑政府非法行政濫權迫害。

大陸委員會（陸委會）副主委梁文傑5日在例行記者會表示，張立齊在2024年領用中國大陸定居證，所以廢止張立齊的台灣身分，如果他未來要入境台灣，必須依據兩岸條例相關規定申請許可，獲准後才能入境。

福建省廣播影視集團東南衛視涉台時事節目「海峽新幹線」其後轉載張立齊的回應影片。

張立齊表示，他是2024年第一位參與福建建設兩岸融合發展示範區新政策獲得福建定居證的台灣青年教師，「今天我是懷著葬送台灣民主、自由、民主法治的、非常沉重的心情來談陸委會解釋定居證觸法，要除籍這件事」。

他說，這是兩岸條例中沒有明確規定事項，民進黨卻為一己之私，企圖破壞兩岸關係，割裂兩岸人民，不顧在大陸台胞發展權利，「奉勸台灣的行政部門，要遵紀守法，不要為虎作倀，欺凌台灣善良老百姓」。

張立齊又說，現在處境是被非法行政濫權迫害。兩岸統一是歷史大勢，兩岸融合發展也是時代的趨勢，「鼓勵台灣青年跳脫束縛、跳脫民進黨的打壓及綁架」。

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張立齊在福建華僑大學任教，他去年1月在廈門領取中國大陸定居證，成為中國大陸推動福建建設兩岸融合發展示範區10項出入境政策措施後，第一位在福建獲得定居身分的台灣民眾，也成為陸方宣傳對象。

台灣民眾領用中國大陸定居證原先沒有明確規範。陸委會今年4月發出令釋說明，兩岸條例規範兩岸人員單一身分制度，倘若民眾在陸設有戶籍，將會喪失台灣身分，所謂的「設有戶籍」包括持有中國大陸居民身分證與定居證。（編輯：楊昇儒）1140606