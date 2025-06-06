加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
新北烏來2顆大落石占據車道 暫單線雙向通車
首頁 / 國際

若泰柬邊界衝突升溫 泰軍：準備好展開高層級行動

2025/6/6 17:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社曼谷6日綜合外電報導）泰國軍方表示，已準備好展開「高層級行動」，對抗任何侵犯泰國主權的行為。泰國與柬埔寨長期存在邊界爭端，雙方上週再爆發致命衝突，這是泰軍在衝突後的最強硬發言。

路透社報導，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天召開國家安全委員會（National Security Council）會議，她談到軍方準備好捍衛泰國主權，同時了解局勢，明白何時需要採取升級行動。

今天會議舉行之前，泰國軍方已表示「如今已準備好在必要時發動高層級軍事行動以進行反擊」。

泰國軍方昨晚發布聲明說，其蒐集的情資顯示，儘管外交努力仍在進行中，柬埔寨已在邊界加強軍事準備，並稱這一動向「令人擔憂」。

對於泰國軍方發布的聲明，柬埔寨政府未立即回應置評請求。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

泰國與柬埔寨邊界部隊5月28日在一處尚未劃定邊界的地區爆發短暫衝突，導致1名柬國士兵陣亡後，雙方政府連日互相發表措辭謹慎的聲明，承諾進行對話。

柬埔寨有意透過國際法院（ICJ）處理邊界爭議，泰國則希望透過現有雙邊機制協商解決爭端，柬泰雙方已同意14日舉行聯合邊界委員會（JBC）會議。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1140606

#柬埔寨
#泰國
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：