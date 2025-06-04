泰柬邊境爭議 泰國盼透過雙邊機制協商

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（中央社記者呂欣憓曼谷4日專電）泰柬雙方軍隊日前在邊境上的爭議區域交火，柬埔寨有意透過國際法庭處理爭議區域。泰國總理府今天表示盼透過現有雙邊機制，和平協商解決爭端，也呼籲柬方展現克制，緩和緊張情勢。

泰國和柬埔寨的軍人5月28日在泰柬邊境上的主權爭議區域發生衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡。根據泰國皇家陸軍（Royal Thai Army）的聲明，是柬埔寨士兵在泰國東部烏汶省（Ubon Ratchathani）附近率先開火，泰國士兵對柬埔寨邊界部隊開火予以還擊，雙方交火約10分鐘後，柬方要求停火。

柬埔寨陸軍證實雙方「發生衝突」，但表示是泰國士兵攻擊在柬埔寨北部邊境和泰國接壤的普里維希省（Preah Vihear）執勤巡邏的柬埔寨部隊。

泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）事發後立刻表示，泰國士兵反擊是必要的，是為了捍衛和保護泰國主權。泰國總理府今天首次發布聲明稿回應此事，表示當時泰方部隊依照現行慣例，在泰國主權範圍內進行例行巡邏時，為了自衛而被迫採取行動。

總理府指出，泰方的行為屬於自衛行動，是為保衛國家主權所採取的必要措施，回應行動恰當、適度，並符合國際法。

事件發生後，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）直接與柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）通話，雙方同意合作讓局勢恢復正常，防止事態升高，並同意運用既有的雙邊機制解決問題，其中之一為「聯合邊界委員會」（Joint Boundary Commission, JBC）。

不過事發後總理洪馬內要求聯合邊界委員會收集資料，準備將泰柬雙方邊境有爭議的區域提交至國際法庭（ICJ）處理，泰國總理府回應表示，泰方作為鄰國，一向致力以和平方式解決雙邊問題，並將以國際法、相關條約與協議及衛星圖像等相關證據為依據，透過現有雙邊機制與柬方進行談判。

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總理府指出，現有機制包括聯合邊界委員會（JBC）、一般邊境委員會（GBC）與地區邊境委員會（RBC），應泰方要求，柬方已同意於6月14日主辦JBC會議。

總理府強調，目前泰柬邊境整體情勢保持平靜，呼籲柬埔寨與泰國合作，展現最大克制，緩和緊張情勢，並共同向民眾發布正確資訊，以避免兩國人民之間產生誤解。（編輯：陳承功）1140604