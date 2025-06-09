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泰國柬埔寨爭議邊境衝突後 兩國重新部署軍隊

2025/6/9 07:38（6/9 08:03 更新）
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5月28日泰柬邊境衝突後，抗議者在柬埔寨駐泰大使館前舉牌。（路透社）
5月28日泰柬邊境衝突後，抗議者在柬埔寨駐泰大使館前舉牌。（路透社）
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（中央社曼谷8日綜合外電報導）泰國和柬埔寨今天宣布達成協議，將重新部署在有爭議邊界地區的部隊，這個地區上個月發生軍事衝突，導致一名柬埔寨士兵喪生。

自2008年以來，泰柬邊境一直發生零星暴力事件，造成至少28人死亡。

一名柬埔寨士兵在5月28日最近一次爆發的衝突中喪生，事發地區被稱為翡翠三角區（Emerald Triangle），是在柬埔寨、泰國和寮國的交界處。

在最近幾天因邊境管制和軍隊問題發生爭端後，雙方今天會談，同意重新部署各自的部隊。

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）說，她已與柬埔寨政府會談，會談已達成「正面結論」。

她在社群媒體平台X上寫道：「雙方同意在衝突地點共同調整軍事力量，以緩和對抗氣氛。」

貝東塔還說，進一步的會談預定在6月14日舉行。

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柬埔寨國防部說，兩國軍隊舉行會談，並「決定調整雙方部隊，使其返回到適當位置，以減少對抗」。

泰國和柬埔寨長期以來一直因長達800多公里的邊界而存在爭議，這條邊界大部分是在法國占領中南半島時期劃定的。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1140609

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