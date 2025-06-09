泰柬同意重新部署邊境部隊 對峙局勢逐步降溫

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（中央社記者呂欣憓曼谷9日專電）泰國和柬埔寨的軍隊日前在邊境爭議區域交火，兩國情勢緊張。泰國國防部長普譚今天表示，雙方同意重新部署邊境軍隊，這是邁向結束對峙的重要一步，主要目標是逐步降溫局勢。

泰國和柬埔寨的軍人5月28日在泰柬邊境上的主權爭議區域發生衝突，造成1名柬埔寨士兵身亡。根據泰國皇家陸軍（Royal Thai Army）的聲明，是柬埔寨士兵在泰國東部烏汶省（Ubon Ratchathani）附近率先開火，泰國士兵對柬埔寨邊界部隊開火予以還擊，雙方交火約10分鐘後，柬方要求停火。

柬埔寨陸軍證實雙方「發生衝突」，但表示是泰國士兵攻擊在柬埔寨北部邊境和泰國接壤的普里維希省（Preah Vihear）執勤巡邏的柬埔寨部隊。

泰國主張泰方的行為屬於自衛行動，是為保衛國家主權所採取的必要措施，回應行動恰當、適度，並符合國際法。不過，柬埔寨有意將邊境爭議區域提交至國際法庭（ICJ）處理，泰國則希望透過現有雙邊機制與柬方談判。

雙方就此事未能達成協議，泰柬邊境情勢升溫，泰國縮短邊境通關的開放時間，有泰國民眾上街要求政府必須堅持捍衛主權，泰國媒體拍攝的影片和照片顯示邊境上的部隊整裝待發，學校老師開始帶著學生演練若有衝突如何就地找掩護。

民族報（The Nation）報導，泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）今天表示，泰國和柬埔寨軍方昨天會談後宣布達成協議，同意重新部署在爭議邊界地區的部隊，回到2024年的狀態。

柬埔寨前總理、現任參議院議長洪森（Hun Sen）昨天表達希望和平解決爭端，並指出戰爭毫無意義。普譚表示，作為國防部長，他有責任做出戰鬥的決策，但也認知到若發生衝突，雙方都會有損失。

他指出，關鍵問題是如何在不造成任何傷亡的情況下結束這樣的局面，「我們的主要目標是降低對峙，在討論過程中，我們發現雙方都存在誤解，由於談判尚未結束，還需要進一步對話」。

普譚說明，柬埔寨軍方提出共同勘察該地區的要求，泰國派遣熟悉地形、且與柬國軍方有良好關係的第二軍區副司令參與討論，柬埔寨最後同意共同勘察的提議，同意填平之前挖掘的壕溝，並希望雙方軍隊重新部署回2024年的原有位置。

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普譚說，這是邁向結束對峙的重要一步，也是逐步降溫局勢的首要目標，目前相關問題已獲得解決，下一階段將是14日舉行的泰柬聯合邊界委員會（JBC）會談，議程並未改變。

柬埔寨和泰國的邊界超過800公里，大多是在法國殖民中南半島時期劃定，長期以來雙方在邊界議題上一直爭執不休。（編輯：唐聲揚）1140609