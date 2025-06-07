川普馬斯克仍不確定是否休兵 特斯拉股價回彈4%

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（中央社紐約6日綜合外電報導）特斯拉執行長馬斯克與美國總統川普翻臉造成這家電動車大廠股價暴跌，儘管白宮官員表示川普不打算與這位昔日盟友談話，意味兩人還不確定是否休兵，特斯拉今天股價仍收復部分失土。

路透社報導，川普（Donald Trump）與馬斯克（Elon Musk）針對關稅和支出法案公開翻臉，影響特斯拉（Tesla）股價昨天暴跌，市值蒸發1520億美元後，今天股價回彈4%。

美國政治新聞媒體Politico稍早報導，川普和馬斯克今天稍後可能談話。馬斯克已在社群媒體X發文表示，他對紓緩與川普間的緊張關係態度開放，同意這個社媒平台上用戶要求緩和關係的呼籲。

不過川普今天告訴有線電視新聞網（CNN），「我甚至沒想過伊隆（馬斯克）」，還說這位億萬富豪「有問題」。

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英國券商哈格里夫斯藍斯唐（Hargreaves Lansdown）分析師、同時也是特斯拉股東的布里茲曼（Matt Britzman）表示：「如果認為他們的關係會回到以前的樣子，可能有點過於樂觀，但兩人若能保持冷靜，舒緩緊張局面，這對特斯拉而言無疑是一項重大進展。」

特斯拉昨天重挫14%後，今年股價累跌29.5%。儘管如此，這檔股票預期本益比為120倍，與其他汽車製造商甚至AI巨頭輝達（Nvidia）等科技大廠相比，仍高出許多。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1140607