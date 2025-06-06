修女趙秀容告別彌撒 楊文科感念奉獻尖石頒褒揚狀

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（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）來台超過半世紀的義大利修女趙秀容日前離世，今天在新竹市聖母聖心主教座堂舉辦殯葬彌撒暨告別禮，近千人到場追思。新竹縣長楊文科頒發褒揚狀，感謝她對新竹縣尖石鄉的奉獻。

天主教新竹教區主教李克勉致詞表示，趙修女在新竹縣後山奉獻一甲子，無私大愛照顧幼兒、青年，對婦女縫紉技能的培育不遺餘力，可說是天主從義大利派來的天使，願她在天上也能為大家代禱。

楊文科到場頒發「新竹縣政府褒揚狀」，他致詞說，趙秀容深入竹縣尖石鄉傳教服務，為當地興建教堂、創辦幼兒園，致力改善部落環境不遺餘力，也用教育改變孩子的未來，讓無數家庭得以重燃希望，部落族人都親暱地稱她「mumu（姆姆）」（泰雅族語意指媽媽）。

新竹縣竹北市長鄭朝方致詞指出，今年4月25日最後一次探望趙姆姆時，趙姆姆將隨身念珠交給他，如今成為手尾信物。

趙秀容1932年出生於義大利，自幼立志成為修女助人，29歲時踏上台灣，前往新竹縣尖石鄉那羅部落，興建教堂並創辦天主教方濟幼兒園，為偏鄉孩童帶來教育機會與成長陪伴。

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2017年，內政部移民署頒發身分證給趙秀容，肯定她多年來對台灣的奉獻，一圓趙秀容想成為「正港台灣人」的夢想。

耶穌肋傷修女會表示，今日殯葬彌撒結束，隨後發引至新竹縣新埔天主教墓園安葬。（編輯：林恕暉）1140606

來台超過半世紀的義大利修女趙秀容日前離世，6日在新竹市聖母聖心主教座堂舉辦殯葬彌撒暨告別禮，許多民眾到場追思，送其最後一程。中央社記者魯鋼駿攝 114年6月6日