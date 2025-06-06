通緝犯開車衝撞臨檢點釀2警傷 遭警開12槍傷重不治

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（中央社記者劉建邦台北6日電）36歲蔡姓通緝犯今晨開車經台北市建國高架橋匝道遇警方臨檢點，被查獲通緝犯身分後欲開車逃逸，釀2警受傷，現場員警開12槍制止，蔡姓男子中彈後送醫傷重不治，案發原因待查。

台北市警察局大安分局今天發布新聞資料指出，瑞安街派出所及警備隊警員凌晨在建國高架橋辛亥匝道設置臨檢點，駕駛白色轎車的蔡姓男子經臨檢點時，先停車受檢，鄭姓員警上前盤查發現其通緝犯身分。

警方說，當時坐在汽車駕駛座的蔡姓男子忽然加速逃逸，導致盤查員警被掛在車窗旁，蔡男駕駛車輛先往前衝撞，因員警掛在車窗旁，汽車先撞擊高架橋護欄，並在臨檢點附近迴轉多次，3名執勤員警發現同事受傷，拔槍嚇阻，最終開12槍後，車輛才停下。

現場員警上前盤查發現，蔡姓男子腹部及腋下有中彈，通報救護員到場協助送醫，警方在蔡男車上及身上找到毒品。

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蔡姓通緝犯企圖衝撞警方設置臨檢點，共造成2名員警受傷，員警傷勢包含頭部撕裂傷、身體多處擦挫傷。蔡男送醫搶救後仍不治，至於員警傷勢狀況，仍待院方釐清。

警方說，詳細案發原因仍待調查。員警是依法執行臨檢勤務，遇犯嫌開車企圖衝撞，也是依法使用警械壓制，將持續貫徹維護治安決心。（編輯：謝雅竹）1140606