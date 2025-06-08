早安世界》中部以北防午後雷陣雨 熱帶低壓可能延後生成
中部以北防午後雷陣雨 熱帶低壓可能延後生成
氣象署表示，8日白天天氣為多雲到晴，中部以北、宜花地區午後易有雷陣雨；溫度方面，8日至11日都是高溫炎熱，西半部高溫約攝氏31至34度、東半部30至32度。而在菲律賓東側有2個熱帶擾動，因現行大氣條件不利發展，預計生成熱帶性低氣壓的時間可能延至10日，是否會形成今年第1個颱風「蝴蝶」還需觀察。（看完整報導）
中選會20日審定罷免案二階連署結果 最快7月中旬投票
針對31位國民黨籍立委的罷免案二階連署已送件，其中多件查對期限將至，中央選舉委員會預定於20日舉行的委員會議審定二階查對結果。根據公職人員選舉罷免法，若宣告成案，依法應於20天起至60天內辦理罷免投票。（看完整報導）
罷免吳沛憶吳思瑤不成案 戴錫欽：國民黨要深自檢討連署疏失
罷免民進黨籍立委吳思瑤的團隊7日到台北市選舉委員會提交2階連署書，但領銜人張克晉未現身，送件未成；罷免民進黨籍立委吳沛憶連署數未達法定門檻，也不成案。台北市議會議長、國民黨台北市黨部代理主任委員戴錫欽表示，國民黨要深自檢討連署過程發生疑偽造文書或相關觸法問題，內部檢討後，對張克晉或過程中任何疏失，要向外界表達歉意。（看完整報導）
川普：習近平同意讓稀土礦物出口至美國
中國當局對稀土實施出口限制使供應鏈中斷問題開始浮現，美國總統川普6日說，中國國家主席習近平同意讓稀土礦物和磁鐵運到美國；此舉可能緩和這兩個全球最大經濟體間的緊張關係。兩名知情人士透露，另一個顯示美中在此議題上的緊張關係趨緩的跡象是，中國已向美國3大汽車製造商的稀土供應業者核發暫時出口許可。（看完整報導）
我是海外特派員挖掘人才 胡婉玲分享特殊採訪經驗
中央社第8屆「我是海外特派員」北區培訓營7日登場，社長胡婉玲為「我是海外特派員」北區培訓營揭開序幕，她以「從國內到國外 全方位新聞人」為題，分享前往金三角探訪毒王昆沙，以及多次前往北朝鮮的特殊經驗。（看完整報導）
中國足球隊敗給印尼無緣世界盃 大陸網友無奈喊解散
中國國家男子足球隊5日在2026世界盃亞洲區會外賽第3輪敗給印尼隊，連6屆無緣世界盃，留下2勝7敗難堪成績。在此之前，中國國足有38年從未輸給印尼，評論說，不得不承認，這些年亞洲各國球隊都在進步，中國卻在退步。在社群平台微博，網友在相關新聞下留言「留給中國男足能輸的球隊不多了」；或者語帶諷刺「國足贏球就和太陽從西邊升起一樣」、「直接解散」等。（看完整報導）
逢甲大學學系畢業典禮臨時取消 校方致歉擬6月下旬補辦
逢甲大學機電系6日辦畢典，現場出現涉及性平事件調查中的雙方，校方表示，基於校園性別事件防治準則，相關單位與系所緊急研商並協調。不過，校方調解不成致畢典延誤約2小時仍臨時取消，讓其餘學生錯愕。逢甲大學表示，理解並重視畢業生及家長對未能如期完成畢典的失望與不滿，已與機電系研擬6月下旬補辦畢典。（看完整報導）
陳樹菊獲頒台東大學名譽博士感謝學校不嫌棄 鼓勵學生要有自信
善心賣菜阿嬤陳樹菊7日獲台東大學頒授名譽博士。台東縣副縣長王志輝擔任引言人介紹陳樹菊時說，AI再怎麼進步，永遠沒辦法有人性光輝，樹菊阿嬤做到的事情遠遠超過人工智慧，所創造出來的是真正智慧。陳樹菊致詞時感謝學校不嫌棄她是路邊賣菜阿嬤，更說「剛聽到消息時差點昏倒」，她並感謝父母親和國小老師，也勉勵學生要有自信。（看完整報導）
陳蔚爾指控性騷 蕭雅全道歉：將停止所有工作
導演陳蔚爾6日在臉書發文表示遭一名前輩導演性騷擾，並證實是指導演蕭雅全。蕭雅全7日回應，無論當時如何解讀，自己的行為讓陳蔚爾承受壓力與痛苦，他感到很難堪也沒有藉口。蕭雅全並表示，因為他而讓其他工作者被波及、否定和蒙羞感到很羞愧，將停止所有工作並與合作團隊溝通，妥善處理後續事宜。（看完整報導）
周天成扳倒世界球王 挺進印尼羽賽男單冠軍戰
周天成7日在印尼羽球公開賽的男單4強以21比16、23比21，扳倒現役世界球王、泰國名將昆拉武特，睽違6年晉級冠軍戰，贏球後周天成也秀出招牌怒吼，讓全場觀眾沸騰。周天成將尋求生涯第2座印尼公開賽冠軍，他也是史上打進1000等級男單冠軍戰最年長的選手。（看完整報導）
開箱老照片》台灣第一位女鎮長林雪美
林雪美畢業於台灣省台北女子師範學校（今台北市立大學），曾任國小教師。父親林義為前三峽鎮長，因涉訟被判當選無效，時年28歲的林雪美因此代父參加補選。當年性別平等觀念尚未普及，林雪美參選曾受歧視與打壓，但她仍以正面態度迎戰。1960年5月15日，林雪美以6224票高票當選第四屆三峽鎮長，成為台灣第一位女鎮長，在縣市自治史上寫下新頁。（看完整報導）
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- 早安世界》中部以北防午後雷陣雨 熱帶低壓可能延後生成2025/06/08 07:48
- 2025/06/07 07:24
- 2025/06/06 07:42
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