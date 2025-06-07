逢甲大學某學系畢業典禮臨時取消 校方致歉擬6月下旬補辦

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）逢甲大學今天發布聲明稿表示，機電系昨天畢業典禮由於性平事件臨時取消，「深表遺憾，並對受影響的畢業生及蒞臨現場的親友表達最誠摯的歉意」，並將於6月下旬補辦典禮。

逢甲大學機電系昨天辦畢典，疑2名畢業生有糾紛，雙方與家長不滿對方在會場，要求離開，校方調解不成致畢典延誤約2小時仍臨時取消，讓其餘學生錯愕。

逢甲大學表示，畢典開始前，現場出現涉及校園性別平等事件調查中的雙方，基於校園性別事件防治準則第26條規定，為避免當事人正面衝突、降低對學生受教權及校園安全影響，校方責成相關單位與系所緊急研商並積極協調。

不過，逢甲大學說，雙方最終未能達成共識，導致典禮延宕超過2小時，考量現場秩序與整體安全，系決議暫緩典禮進行。

性別事件防治準則第26條規定，尊重被害人意願，減低當事人雙方互動機會，並得依被害人申請或由性平會評估事件對學生受教權及校園安全影響，中止當事人雙方執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導學生或提供學生工作機會關係，或命行為人迴避。

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逢甲大學表示，理解並重視畢業生及家長對未能如期完成畢典的失望與不滿，已與機電系研擬6月下旬補辦畢典，確保每名畢業生都能獲得莊重且圓滿的畢典。

逢甲大學說，懇切呼籲媒體與社會大眾，尊重學生隱私及校園性平案件保密程序，過度關注與報導可能造成當事人及其他學生再次傷害。逢甲大學將依相關法令，秉持公正、保密原則持續處理性平案件，呼籲各界共同守護學生尊嚴、安全與權益。（編輯：李明宗）1140607