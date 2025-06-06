金門某校畢業典禮餐盒疑釀食物中毒 18人不適

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門6日電）金門某國中畢業典禮提供餐盒疑引發食物中毒，金門縣衛生局今天接獲通報後進行調查，截至下午5時共有18人不適，13人就醫後已陸續返家，已要求供應商先停業接受調查。

金門縣衛生局透過新聞稿指出，今天上午接獲金門某國中電話通報及金門醫院急診室傳真通報，有5人疑似發生食品中毒症狀。

衛生局表示，經初步調查不適人數陸續增加，截至今天下午5時，共有18人不適均為4日參與某國中畢業典禮後食用學校提供麵包餐盒，陸續出現噁心、嘔吐及腹瀉等不適症狀，其中13人就醫。

13人就醫後，衛生局指出，因症狀均屬輕微，13人已陸續返家休養。

衛生局表示，已要求餐盒供應商先停業接受調查，並啟動食品中毒通報調查機制，經調查供應商是購買多家烘焙產品，再自行組合餐盒內容交貨給學校。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，除追查各產品供應商、製作流程及貯存溫度，執行食品良好衛生規範準則稽查，也針對學校留樣餐盒食品及製作場所抽驗與採樣，均已寄送台灣實驗室進行檢驗分析。

衛生局指出，後續將綜合檢驗結果研判，若確認屬食品中毒事件，將依食品安全衛生管理法第15條第1項第4款規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：戴光育）1140606