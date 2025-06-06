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金門某校畢業典禮餐盒疑釀食物中毒 18人不適

2025/6/6 20:56（6/6 21:26 更新）
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金門縣某國中畢業典禮所提供餐盒疑似引發食物中毒事件，截至6日下午5時累計已有18名患者，衛生局獲報派員採檢送驗，並要求餐盒供應商先停業接受調查。（金門縣衛生局提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年6月6日
金門縣某國中畢業典禮所提供餐盒疑似引發食物中毒事件，截至6日下午5時累計已有18名患者，衛生局獲報派員採檢送驗，並要求餐盒供應商先停業接受調查。（金門縣衛生局提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年6月6日
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（中央社記者吳玟嶸金門6日電）金門某國中畢業典禮提供餐盒疑引發食物中毒，金門縣衛生局今天接獲通報後進行調查，截至下午5時共有18人不適，13人就醫後已陸續返家，已要求供應商先停業接受調查。

金門縣衛生局透過新聞稿指出，今天上午接獲金門某國中電話通報及金門醫院急診室傳真通報，有5人疑似發生食品中毒症狀。

衛生局表示，經初步調查不適人數陸續增加，截至今天下午5時，共有18人不適均為4日參與某國中畢業典禮後食用學校提供麵包餐盒，陸續出現噁心、嘔吐及腹瀉等不適症狀，其中13人就醫。

13人就醫後，衛生局指出，因症狀均屬輕微，13人已陸續返家休養。

衛生局表示，已要求餐盒供應商先停業接受調查，並啟動食品中毒通報調查機制，經調查供應商是購買多家烘焙產品，再自行組合餐盒內容交貨給學校。

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另外，除追查各產品供應商、製作流程及貯存溫度，執行食品良好衛生規範準則稽查，也針對學校留樣餐盒食品及製作場所抽驗與採樣，均已寄送台灣實驗室進行檢驗分析。

衛生局指出，後續將綜合檢驗結果研判，若確認屬食品中毒事件，將依食品安全衛生管理法第15條第1項第4款規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。（編輯：戴光育）1140606

#金門縣
#食物中毒
#衛生局
#畢業典禮
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