一堂國民外交課 布農孩子用歌聲走出部落、唱進世界[影]

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（中央社記者林尚縈柏林9日專電）原聲童聲合唱團5月下旬起展開2週歐洲巡演，10日返抵國門，旅途中不僅在梵蒂岡獲教宗接見，在柏林和維也納教堂唱響布農歌曲，從義大利一路唱到奧地利，不僅藉歌聲完成一次次國民外交，對來自南投偏鄉部落學生合唱團而言，更是難忘的校外教學體驗。

巡演期間還要寫功課 一邊唱歌一邊看世界

「本來以為二戰過後，德國房子都被炸光光，沒想到都已經建好了，而且教堂很漂亮！」來自南投信義鄉的原聲童聲合唱團學生，在柏林興奮地分享眼前與課堂上截然不同的歐洲。

原聲童聲合唱團5月25日到6月10日巡演歐洲多個城市，演唱近150首歌曲，所到之處吸引當地民眾駐足，聆聽來自台灣的聲音。

巡演期間，學生們不僅在教堂演出、景點快閃、也參與歌唱工作坊及和當地合唱團交流，其中在德國柏林與當地家庭共度一晚的寄宿體驗，令他們印象深刻。

今年國一的全郁珈（Ibu）告訴中央社，與德國寄宿家庭相處好像「在看美劇」，用英語溝通一點都沒問題，這次的體驗讓她考慮未來是否有機會到德國求學。弟弟全聖安（Ibi）則說，雖然英文不流利，但用翻譯軟體就能自在交流，「和第一次見面的德國人住在一起完全不怕！」

除了和當地人互動，學生也親身走進課本裡的歷史場景。在柏林圍牆兩側，他們興奮辨別哪邊是東柏林、哪邊是西柏林，還有人對冷戰時蘇聯與東德領袖親吻的塗鴉感到好奇，雖然不懂牆上的德語，但已記下準備回家翻查意思。

在歌聲之外，「吃完飯會主動把餐盤疊好，集合時一聲令下馬上排好隊」原聲童聲合唱團孩子們展現出來的自律與自理能力，也讓不少初次接觸他們的人印象深刻。

原聲童聲合唱團在德國柏林圍牆著名的「兄弟之吻」壁畫前演唱。快閃表演不僅吸引路人駐足，也讓來自台灣部落的孩子親身感受冷戰遺跡與世界歷史。中央社記者林尚縈柏林攝 114年6月10日

影片來源：中央社

馬彼得：學生想出國須過3關考驗 「品格」最重要

團長馬彼得坦言：「原聲的核心是教育而非音樂。」原聲童聲合唱團來自「原聲國際學院國中小部」，包含國小四年級到國中二年級約30名學生。對原聲來說，創立合唱團，更進一步帶學生出國的目的，是要偏鄉部落孩子建立自信與認識這個世界。

為了這趟國際校外教學，學校設計了「集點」小卡，想出國表演的學生必須至少熟記32首歌，接著取得老師的推薦書，再通過校長與團長的最終審查，三道關卡考驗孩子們的學習態度、品格與生活能力。

馬彼得表示：「最重要的是品格，如果品格沒有過關，其他能力再強也不能代表學校出國。」他透露，評測期間有頑皮的孩子向老師撒嬌說，「老師看看我的優點！」也有學業成績很好的同學，行前品行扣分而未拿到出國門票。

原聲國際學院採寄宿制全人教育，2008年馬彼得與已故教師廖達珊（學生暱稱她「阿貫」老師）、洪春滿、孫蘭芳及民間志工創立台灣原聲教育協會，走遍台灣偏鄉部落，從週末課輔班開始，逐步實現建立原住民12年一貫教育學校的夢想。

▲原聲童聲合唱團5月29日在羅馬天主教堂演出

翻轉偏鄉孩童的未來 海內外教學拓展視野

受感召加入原聲志工多年的作曲家冉天豪回憶，早年團隊沒有自己的校舍，孩子們週一到五到原校上課，只有週末才集合練唱，後來透過音樂表現爭取社會資源，原聲才逐步走到今天的規模。

2013年，齊柏林拍攝的紀錄片「看見台灣」，原聲的孩子在玉山山頂唱響「拍手歌」感動無數觀眾；以馬彼得等人為原型的電影「聽見歌 再唱」也讓更多人認識這個原民教育組織。冉天豪透露，儘管獲得外界肯定，原聲仍面臨部分部落耆老與族人的質疑與反對。

原聲國際學院學生大部分來自家庭功能薄弱、父母常年不在家的部落家庭，「生存」比「生活」來得更迫切，老一輩對孩子的期待往往是「趕快畢業、趕快賺錢」，忽視教育的成長過程，為孩子未來發展的道路設下不小障礙。

原聲能堅持至今，來自團長馬彼得與已故廖達珊（阿貫老師）對教育的信念。他們盼透過教育終結原住民部落的貧困與失學循環，讓孩子有機會翻轉自己的生命劇本。

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每一年的國際巡演，對原聲而言不只是把台灣原住民的歌聲帶上世界舞台，更是一堂扎實的國際校外教學。行前，學校安排目的地的歷史與文化課程；巡演途中，孩子除了演出，還需每日完成學習手冊，將所見所感化為真實學習經驗。

校長洪春滿表示，希望這趟旅程讓孩子更有動機把書讀好、英語學好，「讀萬卷書、行萬里路，孩子才有與世界對話的能力。」透過兩週的歐洲巡演，這群來自山裡的孩子不僅把台灣的歌聲帶出國門，也在與世界交流的過程中，看見自己更多的可能性。（編輯：陳承功）1140610

原聲童聲合唱團出發前由學校設計厚厚的巡演學習手冊，裡頭不僅有巡演所到之處各國的文化與歷史，學生每日還必須寫下當天的見聞與思考。中央社記者林尚縈柏林攝 114年6月10日

▲原聲童聲合唱團在維也納演出