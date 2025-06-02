台灣原聲合唱團波蘭獻唱 兒童節傳遞純真文化情誼[影]

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（中央社記者彭維楀華沙2日專電）台灣原聲童聲合唱團在波蘭6月1日兒童節於波茲南（Poznań）舉行音樂會，攜手當地童聲團隊，以天籟歌聲傳遞來自台灣山林的祝福與文化情誼。

此次演出不僅座無虛席，更展現音樂跨越語言與國界的力量，成為波蘭兒童節最溫馨動人的國際文化交流亮點。

音樂會在聖安東尼方濟會教堂（Kościół Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła）舉行，主題為「為音樂而團結」（United by Music），由原聲童聲合唱團與波茲南男童合唱團、女童合唱團演出，曲目涵蓋布農族古調、波蘭民謠與現代合唱作品，展現多元音樂面貌，贏得滿堂彩。

波茲南的童聲合唱團來自歷史悠久的耶日庫爾切夫斯基合唱學校（Jerzy Kurczewski Choir School），為當地童聲教育指標。波茲南男童合唱團曾於2017年赴台演出，而原聲童聲合唱團曾於2015年受邀至波蘭表演，此次再度合作，象徵雙邊持續深化的民間文化連結。

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演出地點聖安東尼方濟會教堂為波茲南重要地標，融合17世紀巴洛克建築風格與宗教傳統，為國際古典音樂表演的熱門場地。活動當晚吸引逾300名觀眾，現場氣氛熱烈，掌聲不斷，展現音樂超越語言的力量。

這次演出為「2025歐洲台灣文化年」系列活動之一，獲台灣外交部支持，體現政府推動文化外交的積極作為。駐波蘭代表劉永健、副代表胡韻芳出席音樂會並致詞表示，來自山林的孩子透過音樂扮演小小外交官，展現台灣誠摯且深厚的文化底蘊，歌聲純淨動人，令人深受感動。（編輯：唐聲揚）1140602