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睽違10年 天籟之音台灣原聲合唱團再現維也納

2025/6/9 22:23（6/9 22:59 更新）
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睽違10年，台灣原聲合唱團的天籟之音再現維也納，當地時間8日參與由外交部與文化部共同主辦的「2025歐洲台灣文化年」節目。（駐奧地利代表處提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年6月9日
睽違10年，台灣原聲合唱團的天籟之音再現維也納，當地時間8日參與由外交部與文化部共同主辦的「2025歐洲台灣文化年」節目。（駐奧地利代表處提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年6月9日
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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）外交部與文化部主辦，駐奧地利代表處承辦的「2025歐洲台灣文化年」首場音樂會，由台灣原聲合唱團8日在聖彼得教堂演出，這是台灣原聲合唱團睽違10年歌聲再現維也納。

據駐奧地利代表處發布新聞資料，開始前半小時，聖彼得教堂（Peterskirche）300個席位爆滿，許多觀眾站立走道聆聽，更有當地親子在現場感受台灣音樂美。駐奧地利大使劉玄詠表示，玉山最純淨的聲音在維也納演出是台灣驕傲，也展現維也納音樂之都特色。

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維也納是台灣原聲合唱團歐洲巡迴演出最終站，32名南投縣信義鄉小朋友演唱布農族「負重歌」開場，緊接唱出「台北的天空」和「月亮代表我的心」，勾起許多僑民對家鄉的思念，最後以「獵祭」精彩收尾。

劉玄詠說，「2025歐洲台灣文化年」下一場是11日國家交響樂團六重奏，將在維也納第三區演奏廳演出，歡迎奧地利觀眾欣賞台灣音樂家傑出表現。（編輯：李明宗）1140609

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