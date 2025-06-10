萬海旺春輪印度起火屬聯營航線 載危險物質皆經申報【獨家】

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（中央社記者李晉緯新德里10日專電）萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪9日上午在印度西部外海發生火警，印媒引述消息來源，稱船上載有危險物質，但據中央社得到的訊息，該船沿途上、下貨，貨運都是經申報的物品，印度海關都有資料；目前沒有資料顯示有不法物品，引發火勢的實際原因仍待調查。

萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪5月底由高雄出發，沿途經香港、中國、新加坡、斯里蘭卡，預計到印度後折返，但在6月7日自可倫坡出發，預計10日抵達孟買這一段航程中發生事故，該船9日上午通報發生火警，印度海岸警衛隊獲報後隨即前往救援，駐印度代表處得知消息後，也第一時間請求印度政府協助。

印度媒體ETV Bharat在報導中引述印度阿日卡爾（Azhikkal Port）港一名官員所提，指出萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪上，「所載的貨櫃裝有第3類（易燃液體）、第4.1類（易燃固體）、第4.2類（自燃物質）、第4.6類（有毒物質）的危險物質。」

根據中央社記者詢問參與調查人士的訊息，萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪，這趟旅程沿途都會上、下貨，目前無法得知是哪個貨櫃出了問題，進而引發大火。

中央社記者獲得的資訊顯示，這次出事的是聯營航線，不同船公司、不同貨櫃，運的東西是什麼，還需要清查，釀成火災的「起火原因」為何，得等候調查，目前無法判定是哪個貨櫃、什麼貨品造成這起事故。

至於阿日卡爾港官員提到，萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪上，載有「危險物質」，據中央社記者了解，那些所謂「危險物質」，都是經申報的物品，因此印度海關都有資料，目前沒有資料顯示有不法物品。

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根據貨櫃航運通用的規範，會被標示為「危險物品」的貨物，包括煙火與炸藥等「爆裂物」、液化石油氣與壓縮氧等「氣體」、汽油與酒精等「易燃液體」、火柴與硫磺等「易燃固體」、過氧化氫等「氧化劑與有機過氧化物」、農藥與醫療廢棄物等「有毒物質與感染性物質」、醫療用放射源等「放射性物質」、硫酸與氫氧化鈉等「腐蝕性物質」、鋰電池與乾冰等「雜項危險物質」。

萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪上，一共有6名台灣人在內的22名船員，事故發生後有18人獲救，當中有4名台灣船員，目前有4人仍下落不明，失聯者中，有2名台灣人。（編輯：陳承功）1140610