萬海旺春輪起火2台人失聯 交部：已請印度續協尋

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（中央社記者黃巧雯台北10日電）萬海航運營運的WAN HAI 503旺春輪在印度西部外海發生火警，失聯者中有2名台灣人。交通部長陳世凱今天表示，有拜託印度海事單位繼續協尋。

萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪上，包括6名台灣人在內共22名船員，事故發生後有18人獲救，當中有4名台灣船員，而有2名台灣人失聯。

陳世凱今天前往新北市野柳地區，視察擱淺於野柳地質公園岸際的中國籍貨輪「鈺洲啟航」現場處置情形。針對萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪事件，他接受媒體聯訪時表示，台籍失蹤船員還有2人，有特別拜託印度海事單位幫忙繼續協尋。

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另外，行政院人士昨天證實，已核定行政院政務委員史哲出任高鐵董事長，而現任高鐵董事長鄭光遠傳出可能轉任台鐵董事長。

陳世凱表示，目前行政程序還在進行中，他強調，尊重程序和流程及高鐵、台鐵公司治理，「程序走完之後我就會正式向大家報告。」（編輯：李錫璋）1140610