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萬海旺春輪獲救船員後送 印度將搜救含台人失聯者

2025/6/10 01:41
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（中央社記者李晉緯新德里9日專電）萬海航運營運的WAN HAI 503 旺春輪今天在印度西部外海火警，船上22名船員中有18人獲救，目前正由印度海軍船艦後送，印度海岸警衛隊將徹夜搜救含2名台灣人的4位失聯船員。

萬海航運所營運的WAN HAI 503 旺春輪，船上一共有22名船員，其中6人是台灣人。該船今天上午發生火警，目前有18人獲救，4位失聯者中，有2名台灣人。

印度媒體Kerala Kaumudi線上版報導，18名獲救船員已被送到印度海軍艦艇「蘇拉特號」（INS Surat）上，預計今天深夜會抵達印度南部港市芒格洛爾（Mangaluru）。

18名獲救船員中，有5人受傷，都非台灣人，其中1人傷勢較重，但意識清楚，18人抵達港口後，會再被分送到不同地方安置，確切地點目前有待確定。

印度海岸警衛隊表示，萬海航運所營運的WAN HAI 503 旺春輪發生火警，火勢難以控制，船上的貨櫃，有部分在火警發生後落海。

萬海航運所營運的WAN HAI 503 旺春輪7日晚間從斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）駛離，原本預計10日抵達印度大城孟買（Mumbai），但今天上午船上起火，火勢持續蔓延。

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駐印度代表葛葆萱告訴中央社記者，代表處接獲訊息後，已第一時間請求印度政府協助，印度軍方也已回覆將盡全力協助救援。

萬海在對外說明時指出，已有18名船員撤離，當中包括受傷的5人，在相關單位協助下，將被妥善安排及接受必要的醫療。（編輯：陳彥鈞）1140610

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