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萬海旺春輪起火台灣人失聯 外交部：印方仍持續搜救

2025/6/10 13:00（6/10 13:10 更新）
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外交部10日舉行例行記者會，由發言人蕭光偉主持並回答媒體提問。中央社記者楊堯茹攝 114年6月10日
外交部10日舉行例行記者會，由發言人蕭光偉主持並回答媒體提問。中央社記者楊堯茹攝 114年6月10日
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（中央社記者楊堯茹台北10日電）萬海航運營運的WAN HAI 503旺春輪在印度西部外海發生火警，失聯者中，有2名台灣人。外交部今天表示，持續密切關注搜救進度，並與印方有關單位保持聯繫，全力維護台商及台灣人的人身安全與權益。

萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪上，一共有6名台灣人在內的22名船員，事故發生後有18人獲救，當中有4名台灣船員，目前有4人仍下落不明，失聯者中，有2名台灣人。

外交部發言人蕭光偉上午在例行記者會表示，駐孟買辦事處獲悉後第一時間聯繫印度海巡隊第4區總部，以掌握情況並促請全力救助，特別是持續搜尋下落未明船員。印方除於9日白天出動海巡、海軍機艦及協調附近船隻馳援並成功營救18人外，另於9日傍晚再加派船隻及飛機投入，搜救行動仍持續進行中。

蕭光偉指出，駐孟買辦事處在過程中與萬海航運印度總代表辦公室密切聯繫，除向當事船員及家屬表達關懷外，並將配合萬海航運需要提供協助，包括後續行政程序及船員臨時安置、醫療服務及安排返台等事項。

此外，鏡週刊報導，黃姓台商涉嫌向數名台商及中國投資客誆稱，帛琉有一件公有地投資案，投資金額需68萬美元，並偽造帛琉州政府公有地租約，日前遭北檢依詐欺、偽造私文書罪嫌起訴。

蕭光偉說，今年1月總統特使團訪問帛琉，出席祝賀帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）就職，特使團成員並無報導中的黃姓台商。

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蕭光偉說，經查，黃姓台商出席的午宴主要是由當地台商會主辦，外交部及駐帛琉大使館在特使團出訪帛琉期間的相關活動，沒有主動邀請或接待黃姓台商。

至於黃姓台商涉及案件，蕭光偉表示，外交部對進行中的司法案件沒有任何評論。（編輯：謝佳珍）1140610

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