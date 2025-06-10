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印度海警：萬海旺春輪火勢持續 船身傾斜10至15度

2025/6/10 20:10（6/10 20:24 更新）
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萬海旺春輪9日在印度西部外海火警，印度海岸警衛隊指出，目前還在努力滅火。（圖取自x.com/IndiaCoastGuard）
萬海旺春輪9日在印度西部外海火警，印度海岸警衛隊指出，目前還在努力滅火。（圖取自x.com/IndiaCoastGuard）
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（中央社新德里10日綜合外電報導）萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪昨天在印度外海發生火警，印度海岸警衛隊（Indian Coast Guard）今天表示還在努力滅火，目前船身傾斜10至15度左右。

旺春輪5月底由高雄出發，沿途經香港、中國、新加坡、斯里蘭卡，預計到印度後折返，但在6月7日自可倫坡（Colombo）出發，預計10日抵達孟買（Mumbai）這段航程中發生事故，印度海警獲報後隨即前往救援。

法新社報導，印度海警隊今天表示，船上「火勢及爆炸仍在持續」，船身傾斜大約「10至15度」。

海警隊公布的照片則顯示，火焰從堆疊的貨櫃竄出，船身被濃濃黑煙籠罩。

從昨天公布的初步影像中，可以看到船上沉重的貨櫃似乎被強烈爆炸力道拋出，海警表示有些貨櫃落海。

旺春輪上一共有6名台灣人在內的22名船員，事故發生後有18人獲救，當中有4名台灣船員。目前仍有4人下落不明，失聯者中有2名台灣人。

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獲救船員中則有5人受傷，皆非台灣人，其中1人傷勢較重，但意識清楚。

旺春輪是印度南部外海近幾週遭遇事故的第2艘船。5月24日，一艘懸掛賴比瑞亞國旗、載有危險貨物的貨櫃船在克勒拉邦（Kerala）外海沉沒，印度海軍救起全部船員共24人。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1140610

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