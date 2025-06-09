萬海旺春輪貨櫃爆炸2人重傷 傳失蹤4船員含2名台灣人

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（中央社新德里9日綜合外電報導）萬海今天發布重大訊息，營運的WAN HAI 503旺春輪在印度西岸航行期間，船上發現濃煙並通報失火。印度當局表示出動海警飛機和1艘軍艦因應，外媒稱2名台灣船員下落不明。

法新社報導，印度海岸警衛隊飛機拍攝的照片顯示，船上冒出濃濃黑煙，貨櫃似乎被強烈的爆炸力道拋出。

路透社報導，事發地點位於印度克勒拉邦（Kerala）外海，並導致40個貨櫃墜入阿拉伯海（Arabian Sea）。官員稱目前貨輪並未下沉，但未說明船上貨物性質及爆炸成因。

印度國防部在聲明中表示，「懸掛新加坡國旗的貨輪WAN HAI 503船上傳出火警」，印度調派一艘驅逐艦前往協助。

聲明並提到，這艘268公尺長的貨櫃船在距離貝伊波雷港（Beypore Port）約78海里（約144公里）處起火。

萬海說明，船上共計22名船員，其中4名船員失蹤，此外，18名船員（含5名受傷船員）已撤離，在相關單位協助下，這些船員將被妥善安排及接受必要的醫療服務。

美聯社報導，印度官員指出，失蹤的4名船員包括2名台灣人、1名印尼人及1名緬甸人。

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「印度快報」（The Indian Express）報導，5名受傷船員中，有2人傷勢嚴重，船員絕大多數是台灣人，他們乘救生艇和救生筏棄船後，被前往協助的商船MV ONE MARVEL救起。

報導並提到WAN HAI 503於7日從斯里蘭卡可倫坡（Colombo）啟程，原定10日抵達孟買（Mumbai）。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1140609