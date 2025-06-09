貨船鑫豐輪金門烏坵觸礁沉沒 人員均安船隻漏油處理中

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（中央社記者余曉涵台北9日電）國籍貨船鑫豐輪觸礁沉沒，航港局今天表示，9名船員凌晨棄船，由海巡署接駁至烏坵島，人員均安；但有漏油狀況持續處理中，也要求業者儘速委請海事業者抽油及船體移除。

交通部航港局指出，國籍貨船鑫豐輪昨天載運建材靠泊烏坵港時，因不慎擦碰碼頭，致船艙進水，雖然錨泊於烏坵港外進行堵漏，但因進水情況無法控制，船員於今天凌晨棄船，船上9名船員均已由海巡署接駁至烏坵島安全上岸。

海巡署指出，金馬澎分署第九岸巡隊烏坵安檢所7日晚間7時許，接獲國籍「鑫豐」貨船於靠泊烏坵北風碼頭時，疑因操作不慎碰撞礁石，導致船體破損造成機艙進水，並於北風碼頭外側約150公尺處下錨；船長表示雖已將進水艙間封閉，惟仍可控制範圍，不需棄船。

海巡署表示，7日晚間11時許，鑫豐輪因機艙進水嚴重，至電力全失，且船身已有傾斜情形，判斷危安因素後，請求協處。金馬澎分署第九岸巡隊接獲請求後，由烏坵安檢所協同海軍陸戰隊烏坵守備大隊，緊急派遣兩棲橡皮艇下水馳援，今天凌晨1時46分將船上9名船員全數接送至烏坵島上，成功完成救援任務。

國籍貨船鑫豐輪（右船）載運建材靠泊烏坵港時，因不慎擦碰碼頭，致船艙進水，9名船員9日凌晨棄船，由海巡署接駁至烏坵島，人員均安。（民眾提供）中央社記者余曉涵傳真 114年6月9日

航港局指出，鑫豐輪現位於烏坵，距岸約100公尺處，因船艙進水而沉沒，棄船前已要求船員確實關閉油閥，經確認，該船僅具輕柴油及少量滑油（亦屬輕油），並無重油。

目前觀察部分海面及岸際有少量浮油情形，航港局表示，海保署已要求船方即刻布放攔油索，航港局除督促船方派船吸附海面及岸際油污，已持續處置中外，亦要求儘速委請海事業者進行抽油及船體移除，違反者將依商港法及海洋汙染防治法裁罰；目前船方已配合潮汐，預計於明日上午完成攔油索布設。

金門縣環保局也表示，經船長確認，船員離船前已關閉油閥，貨船剩餘油料輕油3噸（柴油）、滑油加液壓油432公升、油桶廢油60公升。

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環保局指出，今天中午過後有微微的漏油，目前請船員利用環保局存放烏坵鄉公所的攔油索、攔油棉，協助緊急處理，並已協調海巡單位，載運環保局人員採樣確認污染狀況。

至於鑫豐輪船身，航港局說，船方刻正尋求海事業者協助，倘業者遲未完成委託海事業者程序，將依商港法第53條主動介入處理，並依法向業者求償。（編輯：吳素柔）1140609